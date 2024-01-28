馬拉松｜比賽過後「長文慎入」　笑與淚交織馬拉松的動力

香港馬拉松落幕，也意味着Skechers馬拉松訓練班的同學已經完成一考。有人達到賽前目標，有人表現未盡如意，但最重要是不忘跑步初心，藉着這個回顧，憶起三個月以來的笑與淚，作為繼續邁步的動力。



Q1. 成績有否達到心中預期？

Q2. 賽後感想？

Q3. Skechers馬拉松訓班給你最大的改變和啟發？

Q4. 給教練的話？

Q5. 長跑路上的追求 / 下一個目標？



HO KA HO 全馬 02:55:49

Q1. 不只達到了心目中的預期，而且比預期成績更好。

Q2. 只要堅持信念，就有進步的可能。

Q3. 我學懂不是每一堂都出盡全力，反而是要跟教練指引。要進步，不是死跑爛跑就可以。

Q4. 我很想跟兩位教練說，很感謝他們的指導，令我的長跑路有了方向，亦增進識。徐教練教我們不能每一次都跑盡，這會嚇怕自己，並非長遠之計。朱教練則教導我們體能訓練的知識，兩位教練教的都終生受用。

Q5. 我追求長跑長有，珍惜每一次跑步的機會及比賽。下一個目標希望能有朝一日能跑進2小時50分內，或者鼓勵更多未開始跑步的人一起跑步。

Ho Ka Ho。（公關提供）

Chan Wai Ho Ricky 全馬 03:05:48

Q1. 目標達成，順利完賽，亦創出PB。

Q2. 十分高興和感恩。渣馬前一個月，腳部出現傷痛，起初還擔心不能出賽或者沒法完成。現在能夠PB真的驚喜，慶幸努力沒有白費，終在「大考」取得滿意的成績表！

Q3. 重新學習一些基本功和新技巧，找回跑步的初心和樂趣，不用麻木地只追求時間，用心聆聽自己的身體。

Q4. 衷心感謝兩位教練無私分享，跑步技巧和心理問題都獲益良多，今次的好成績全賴有你！

Q5. 最希望能夠健康愉快、無傷無痛繼續跑，而且不斷增進跑步知識；終極目標就是全馬Sub 3，完成六大馬拉松！

Chan Wai Ho Ricky。（公關提供）

陳嘉軒 全馬 03:09:54

Q1. 很接近預期，可以做得更好。

Q2. 很享受與跑手們一起追逐Sub 3的過程，看到香港跑友很有目標，值得高興的事情。

Q3. 最大改變是聆聽身體，適當訓練。

Q4. 很感謝兩位教練的指導，希望繼續見到你們。長跑路上，一直追求進步和突破界限。

Q5. 下個目標是在香港越野錦標賽再次得奬，為團隊增光。

陳嘉軒。（公關提供）

Chou Pak Hei 全馬 03:17:22

Q1. 順利達到目標。

Q2. 充足準備、正確訓練，令我順利完成今屆渣馬，非常興奮滿足。比賽中，我不斷提醒自己要超越自己，而不是跟其他人鬥快。這是一個突破和了解自己的機會，亦是一個享受多個月艱辛訓練成果的時間。

Q3. 回想由10月開始參加SKECHERS馬拉松訓練班到今日完成渣馬，最大的改變是對自己的自信心大增。一開始，我對自己能否在目標時間內完成馬拉松感到懷疑，因為我從沒用過比較快的速度跑完長距離。在教練們帶領下，我改善了跑姿，嘗試科學化訓練，最重要是學習如何調整跑步心態。

Q4. 訓練過程中，我發現跑步不一定要追求速度，而是要注重心態和健康。當我放鬆心情，原來跑得更輕鬆，也更有耐力。我也發現，跑步訓練本身已經是一場馬拉松，需要持之以恆，不能急於求成。

這段經歷讓我明白團隊訓練的重要，也讓我對跑步有了新的啟發：

1. 只要有信心，沒有什麼是不可能的；

2. 心態比技巧更重要；

3. 團隊訓練能走更遠。

Q4. 謝謝徐sir 和朱sir。兩位教練一直用心教導我們跑步的技巧和哲學。即使我們大部分同學都不是快腳，但兩位教練都毫無保留地分享自己的經驗和心得，教導我們正確的跑步姿勢、訓練和技巧等。兩位教練更會落場同我們一齊跑，鼓勵我們，十分感動。

我亦很感激SKECHERS馬拉松訓練班讓我結識一班志同道合的朋友，一起訓練，一起加油，一起完成了渣馬。

Q5.我追求的是健康、快樂和享受，希望能夠輕鬆完成馬拉松。我還希望能夠感染身邊人一起跑步，讓他們明白跑步不一定要追求速度，而是可以享受過程的。

我的下一個目標是Sub 3。我相信只要繼續努力訓練，不久將來就能夠達成這個目標。我也會繼續參加馬拉松比賽，挑戰更長的距離，最終能夠輕鬆完成超級馬拉松。

Chou Pak Hei。（公關提供）

Leung Chi Man 全馬 03:19:16

Q1. 達到目標。

Q2. 平常心，用心去感覺身體反應，從而調整改變。

Q3. 除了認識一班志同道合的同學，還從大家的故事中學會很多做人的道理。

Q4. 多謝徐Sir及朱Sir兩位教練悉心指導。

Q5. 長跑路上倉追求開心跑，繼續到海外參賽，見識各地不同文化。

Leung Chi Man。（公關提供）

Lau Tsz Kei 全馬 03:25:41

Q1. 今次目標是3:15:00，雖未能達到心中目標，但總算能保持下次參加全馬挑戰組的資格。

Q2. 今屆渣馬天氣好，前一晚又睡得充足，比賽當日身體沒有出現什麼狀況，起碼沒有突然肚痛、抽筋，應是創造佳績的好機會，奈何中途間腳趾頭起了水泡，最後忍痛跑回終點。

雖然未能PB，不過力已盡。每次比賽過程中都問自己：為何要那麼辛苦在捱呢？不過完賽後見到其他人都可以超越自己，心想根本自己就是不夠韌力，所以賽後又再一次決志：養好雙腿，練好跑姿和氣力，來年捲土重來。

Q3. 經過堅sir、朱sir和潘sir指導，對跑姿有更深入了解，在書本學到的跑步方法，經過教練的講解示範後，更清楚重點。現在也學會聆聽身體，練習之餘注重足夠休息，才可創出好成績。

Q4. 非常多謝兩位教練悉心教導。之前已經參加過一次Skechers Running Workshop，那是我首次接觸堅sir，非常難得可以跟香港前馬拉松一哥學習。記得幾年前從運動雜誌中得悉堅sir遇到跑步的瓶頸，得到兩次渣馬冠軍後就未能突破，想不到經過非洲特訓，隔了幾個月，他終於打破香港華人全馬紀錄，實是令人驚喜萬分。2018年在石門10K賽事中遇到堅sir，真的很想上前「集郵」，但最後膽怯沒有上前，現在課堂上終於有機會可以跟他合照，能讓我在友人面前威風一番。從友人得知堅sir和朱sir都在公民體育會學過跑步，所以特別有興趣知道他們以往學習及比賽事跡。最後，祝堅sir東山再起，朱sir全馬得勝。

Q5. 最想可以用很輕鬆的姿態奪標，用美妙的正確跑姿完走各賽事。下一個目標會是40分鐘內完成10公里。

Lau Tsz Kei。（公關提供）

Chim Sai Shing 全馬 03:28:15

Q1. 達到目標。

Q2. 覺得自己比之前進步了，也跑到PB，感到很高興，真的很感謝Skechers的安排及兩位教練的悉心教導。

Q3. 無論跑姿、訓練強度和跑步心理，進步很多。以前覺得只有高強度訓練才有用，但教練令我明白要放鬆心情，享受跑步。記得徐sir說過，最好大部份課表也可以輕鬆完成。當減少比賽前的壓力，成績反而可以更進一步。

Q4. 非常感謝兩位教練的教導，他們教授很多跑步知識，也跟我們交流經驗，獲益良多。

Q5. 希望可以進一步打破自己的紀錄，向萬金先生進發。

Chim Sai Shing。（公關提供）

Yau Wai Leung 全馬 03:34:52

Q1. 未能達到預期，可是回想今年訓練的片段，當中哭過、痛過，想放棄過，最後全靠意志克服，所以我比較喜歡今年自己努力的過程。

Q2. 完成比賽後，我有以下6點感想：

1）好有成就感。馬拉松是長距離的大考驗，完成全程真的很令人振奮；

2）對訓練計劃和自身毅力的肯定。長期堅持練習和調整，讓目標成為現實，增強自信；

3）更了解自身體能極限。例如一星期訓練六天，身體支撐不了出現痛症，馬拉松過程中不斷超越極限，我明白到何時需要調整休息；

4）感受運動帶來的放鬆。跑步時能進入一個清靜的狀態，心境很平和；

5）SKECHERS團隊力量。運動場上各師兄師姐互相鼓勵，共同完成挑戰，團隊精神凝聚我們；

6）提升體能和心理質素，能夠應付人生各項挑戰。

完成SKECHERS訓練及比賽，感覺不捨。雖然每次訓練都很辛苦，但這不是別人強迫的，是自己與自己比較，所以是沒有壓力，十分享受。

Q3. 最大的改變是體能好了, 跑姿改善了。以前我容易感到疲倦，現在可以跑得更長，速度也更快。雖然今次渣馬未能PB，但這次啟發我要在下次比賽再下苦功，我相信我一定可以用實力戰勝一切！

Q4. 謝謝徐志堅教練糾正我的跑姿。他在第一堂陪我跑了一圈，指導我要送髖、身體要挺直跑，增大步幅。他亦提醒，要靠自己領悟出最適合自己的跑法，我會好好記住。朱泳㬢教練是一個節奏比較快的教練，他的拉筋及熱身技巧很足夠，某的拉筋部位好到位，我在家中都有做，謝謝他的指導。

Q5. 我會不斷提升體能水平，目前每周都會增加一點訓練強度。另外亦要掌握正確的跑姿和訓練方法。我的下一個目標是3:30完成全馬，我相信我一定可以！

Yau Wai Leung。（公關提供）

Cheng Kai Man 全馬 03:36:17

Q1. 未達到目標。

Q2. 雖然未可以PB，但已是個人渣馬最快時間，很高興。

Q3. 心態有改變，想長跑長有就不可以勉強自己，要循序漸進。

Q4. 多謝徐sir分享自己的跑步心態，因為技巧方面網上已有很多資訊，但心態調整才能找回跑步的初心。朱sir的運動理論對我們亦大有幫助。

Q5. 下個目標是波士頓馬拉松，但首要是達到BQ。

Cheng Kai Man。（公關提供）

Wong Tak Fai 全馬 03:38:13

Q1. 未達到目標。

Q2. 全馬變幻莫測，有時做了充足準備，但到比賽一刻，都可能事與願違。作為跑步人，唯有一直裝備自己，期待下次機會。

Q3. 跑姿改變，跑步的心態也改變，無論如何，我都喜愛跑步。

Q4. 謝謝無私分享。

Q5. 繼續努力追求Sub 3。

Wong Tak Fai。（公關提供）

Lee Cheuk Hin 全馬 03:45:18

Q1. 未達到目標。

Q2. 訓練計劃有幫助。

Q3. 跑姿。

Q4. 多謝教導跑姿及技巧訓練。

Q5. 開心跑無病無傷

Lee Cheuk Hin。（公關提供）

Lo Chung Yan 全馬 03:45:24

Q1. 還好。

Q2. 氣氛很好。

Q3. 速度上的提升。

Q4. 謝謝徐sir和朱sir，很有耐性；還有Emmanuel和各位工作人員及攝影師細心的照顧。

Q5. 期望明年跑Sub 330。

Lo Chung Yan。（公關提供）

Leung Wai Kit 全馬 04:00:00

Q1. 達到目標。

Q2. 上年初馬，今年第二次跑，目標4小時內。今年天氣比去年好，不過未夠凍，雖然未算最佳發揮，但最終目標完成，比去年快56分鐘。

Q3. 學習以舒適的感覺去完成一次訓練，與同學一齊跑，比自己一個更有動力。

Q4. 感謝兩位教練在熱身、跑姿等給予建議。

Q5. 下次可能跑半馬，目標95分鐘。

Leung Wai Kit。（公關提供）

Tse Ka Shu 全馬 04:05:44

Q1. 未達到目標。

Q2. 要跑好一場馬拉松，要靠天時地利人和，當然自己有沒有針對弱點訓練，同樣重要。

3. 狀態日日不同，不必追求訓練一次比一次好，最重要是不要練傷自己，保持練習的樂趣。

Q4. 衷心多謝徐sir、朱sir和潘sir。

Q5. 目標尚未成功，仍需努力！下次再挑戰Sub 4。

Tse Ka Shu（公關提供）

Lai Hoi Fai 全馬 4:15:04

Q1. 達到目標。

Q2. 很高興完成初馬，跑了24公里開始跌速，幸好到了28公里遇上同學Rachel，跟她說了2公里，過了30公里再有動力完成全程。

Q3. 以前好易跑到想停，參加Skechers馬拉松訓練班，徐sir重視長跑要輕快，不是捱，配合近年非常受歡迎的低心率訓練，這樣跑覺得好舒服好。練習時，大家一齊熱身後報心率，發現自己同其他有跑馬經驗的同學的心率高很多，我要專注練慢跑改善有氧能力。

Q4. 多謝兩位教練工作之餘抽空教我們跑步。

Q5. 繼續練耐力打好基礎，想嘗試長途路線，例如「癲傻跑」或者台灣環島跑；計劃2026年跑下一個全馬時，可以更輕鬆。

Lai Hoi Fai（公關提供）

Chan Kiu Pui, Rachel 全馬 04:26:44

Q1. 預期4:30內完成，今次成功達標。

Q2. 有同學今年取得好成績，絕對是天道酬勤。每個跑手都為夢想努力付出， 經過漫長訓練加上血汗換來。

Q3. 最大改變是學習堅持及相信自己，改善錯誤的跑姿，心態上不要跟別人比較，爭取的是自己再有進步空間。

Q4. 多謝兩位教練循循善誘，提供有系統的訓練模式。徐sir及朱sir會因應同學的程度設定不同的斯練計劃，徐sir也會拍攝我們的跑姿，協助我們改善，朱sir會在練習完後帶領我們伸展，放鬆肌肉，這些都是避免受傷的好方法。

Q5. 下一個目標是追求Sub 4。

Chan Kiu Pui, Rachel（公關提供）

Li Wing Man 全馬 04:47:11

Q1. 達到目標。

Q2. 千萬不要小看自己，原來我可以做得到！

Q3. 今次是個好機會改變自己的跑步模式，和一班同學一齊練習，大家鼓勵我，最後目標時間由Sub 6變到Sub 5。

Q4.多謝兩位教練教導。我跑齡不長，初馬有這個成績，說得上超額完成。多謝教練令我在人生必做清單中有一個美好紀錄！

Q5. 馬拉松完成了，下個目標想試玩山賽。

Li Wing Man（公關提供）

Ching Yuk Lin 全馬 04:51:41

Q1. 是預期內。因不可抗力，我其實是連馬（1/14胡志明馬、1/21香港渣馬），身體未完全回復，所以渣馬的時間是預期內。

Q2. 2019至2023年都沒參加渣馬，再次踏上昂船洲大橋及入南灣隧道、西隧時感覺很激動（除了腳軟外），幾萬人一齊跑步的感覺好正，希望Skechers繼續舉辦跑步活動。

Q3. 除了有系統、持之以恆的練習，裝備、休息、補給的知識十分重要。要跑好渣馬，我建議加強斜路訓練及長課補給，三十公里後跌速較厲害。

Q4. 真的感謝兩位教練的專業知識和無私分享。徐sir的跑步成績就是成功訓練的結果，我記得他說，「訓練當然辛苦，但自要認清目標，繼續努力，持之以恆，不過跑步最緊要開心」。

Q5. 因為我Sub 4過，仍然希望能再做一次Sub 4……但我現在好像尋回了初心，我會繼續努力，保持長跑訓練的好習慣，準備三月首爾馬，要PB呀！

Ching Yuk Lin（公關提供）

Wong Yim Ching 10公里 00:55:22

Q1.未夠理想，但尚可接受。

Q2. 要再次挑戰，達到理想為止！但今次過程屬享受為主。

Q3. 堅sir給我新啟發，跑步不只為追求時間，還要舒服、享受，不能強於追求時間，應要保持初心。

Q4. 從未見過一個教練叫學員唔好跑咁快，太特別了！起初真的不明白，之後慢慢發現堅sir對跑步絕對有熱誠，希望每位學員懂得保持初心，怕我們只顧追求速度而最終放棄。感謝堅sir的提醒，也感謝朱sir教導我們拉筋方法。

Q5.現在追求是跑步時間耐力，下一個目標是再次挑戰全馬！

以下三位跑友，雖然因傷病未能踏上起跑線，但他們在過去三個月，依然以汗水寫下美麗的長跑故事。

Wong Yim Ching（公關提供）

以下三位跑友因傷病未能站上起點線，但三個月以來，同樣以汗水寫出不一樣的故事。

Chen Zi Ying

雖然受傷無緣參賽，但好開心透過Skechers跑班得到堅sir和朱sir、以及各同學分享經驗，令我領悟Go (Run) like never before。多謝兩位教練沒有強迫我們「狂隊program」，沒有放棄我們！我希望未來可以完成六大馬拉松！

Chen Zi Ying（公關提供）

Ngai Kar Lun

DNS, UNEXPECTED, UPSET.

REBOOT, COME BACK, GET STRONGER.

有幸後補參加這個班，能夠令疫情幾年缺乏正規訓練後重回正軌，久違的團練、迫力的帶動、與同好者之交流，令我有信心可在未來各個比賽盡力保持Sub 4。

徐教練，很個人，很獨到，很真誠，很隨心；朱教練，很專業，很仔細，很關懷，很好人。

至於未來，能力之內，一地一馬。意料之外，衝六大馬！

Ngai Kar Lun（公關提供）

Sun Ka Shing

由於健康問題，遺憾缺席今屆渣馬……很高興結識一班志同道合的跑友，一起訓練三個月，互相勉勵，使我對跑步這項興趣有更多想法。訓練班中，我學到很多跑姿、跑步心態和伸展運動的知識。感謝堅sir分享自己跑步路途上的心路歷程，逐一幫助學員改善跑姿；感謝朱sir教授跑步的正確動作細節。希望可以三年內全馬Sub 3，也能到外地參加馬拉松。