跑鞋推薦｜2024年2月新款：New Balance鞋王上架　PUMA全能跑鞋

雖然香港最大型長跑賽事渣打馬拉松已經落幕，不過本地跑鞋市場踏入2月依然活躍，New Balance最強競速賽鞋FuelCell SuperComp Elite v4上市，更在跑步圈子的Instagram洗版。



跑鞋推薦．2024年2月新款

New Balance FuelCell SuperComp Elite v4

New Balance的FuelCell SuperComp Elite來到第4代，迎來兩項重大革新：

1. 中底首次採用既輕巧、回彈力亦夠強的PEBA，配合重塑成波紋形狀達至更薄更有力的全掌碳纖推進板，進一步加強能量回饋；

2. 中底形狀起角、底部中空，提升回彈力同時，亦減少使用多餘物料，跑鞋重量8.2安士，比上代減輕約10%。

FuelCell SuperComp Elite 4的前後掌落差為4毫米，並以前滾軸式推進設計提度步履流暢度。鞋面使用網面物料結合FantomFit技術，保持包覆力及透氣度。

New Balance另一跑鞋FuelCell Rebel v4，則於3月上架。

【跑鞋推薦．2024年2月新款】New Balance FuelCell SuperComp Elite v4。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年2月新款】New Balance FuelCell SuperComp Elite v4細節：

跑鞋推薦．2024年2月新款

PUMA Velocity NITRO 3

Velocity NITRO 3是PUMA的全能跑鞋，適合多種訓練。新一代的NITROFOAM氮氣中底，比上一代加厚2毫米，提升回彈力之餘，亦保持緩震、舒適度和靈活度。鞋面配合PWRTAPE耐用貼片，品牌稱能為腳掌的高壓區域提供最佳支撐。外底使用PUMAGRIP保持抓地能力。

【跑鞋推薦．2024年2月新款】PUMA Velocity NITRO 3。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年2月新款】PUMA Velocity NITRO 3細節：

跑鞋推薦．2024年2月新款

李寧「赤兔7 PRO」

品牌以「全能跑將」點出赤兔系列的特點——回彈力、穩定性及耐用度兼備。赤兔7 PRO的中底全掌由「䨻科技」貫穿，前掌䨻材料相較上一代的赤兔6 PRO加厚17%，全掌使用雙層結構，品牌稱兩種密度的中底能夠保持動態平衡。

【跑鞋推薦．2024年2月新款】李寧赤兔7 PRO。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年2月新款】李寧赤兔PRO 7其他配色：

跑鞋推薦．2024年2月新款

李寧「超輕21」

「超輕系列」是品牌最具歷史的跑鞋之一，誕生於2005年，至今已來到21代。「超輕21」的重量不足200克（男裝US 9），並且改良了中底結構改良、加大後跟寬度及增加䨻材料，品牌稱後跟回彈能力提升達5%。鞋面全面使用䨻絲科技製作，透氣性能提升14%。

【跑鞋推薦．2024年2月新款】李寧超輕21。（公關提供）

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