《排球少年》真的能被稱為神作？網民揭關鍵原因：值得一口氣追完

日本動漫百百種，其中充滿熱血的運動漫畫，總是深受民眾喜愛。近日一名網友表示，《排球少年》一直在他想看的運動漫畫名單裡，但看到動畫集數那麼多，就覺得心累，難以看完，因此詢問大家，《排球少年》到底值不值得一口氣追完？



問題一出，引發討論，有網友揭開這部動畫厲害之處，直言這題材吸引人，劇情又相當紮實。

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排球少年好看嗎？

近日一名網友於PTT發文表示，《排球少年》一直在他想看的運動漫畫名單裡，最近發現《排球少年》一到四季動畫，甚至劇場版，全都出來了，本來想衝一波把這部追完，但看到總集數後，又覺得心累，因此詢問「有人可以幫我推坑一下嗎？想想四季的份量真的很多，但又很怕到時候下架，錯過一代運動佳作」。

文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「先看個3～5集，有興趣就追，沒興趣就棄」、「一天看5到6集剛好，我試過兩天看完整套龍珠加龍珠Z」、「值得，動畫漫畫都很神」、「我就是一口氣拼完四季」、「根本超神運動熱血動漫，停不住」、「現階段最頂的運動番之一」、「就是四季才好啊！聚焦於運動的運動動畫有斷點反而虐」、「題材不排斥，劇情又這麼紮實的作品太少」、「漫畫動畫應該是運動類前三了，看了都會想去打排球」。

也有許多人推薦漫畫，「看漫畫也可以啊！真的很值得看」、「看漫畫，以運動類型來說應該是最優質了」、「看漫畫啊，漫畫分鏡值得一補，個人喜歡漫畫大於動畫」、「值得，而且務必要補完漫畫」。

由漫畫家古館春一創作的作品《排球少年！！》，敘述一群熱愛排球的高中生，從日常校園練習，逐漸打進全日本比賽的故事。漫畫從2012年2月連載至2020年7月，全402話；改編電視動畫第一季於2014年4月首播，共25話；第二季於2015年10月首播，共25話；第三季於2016年10月首播，共10話；第四季於2020年1月首播，共25話。而《劇場版排球少年！！ 垃圾場的決戰》2月16日於日本上映後，4月12日也將在全台灣上映（香港會在4月11日上映）。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：動漫《排球少年》為何被譽為神作？網揭關鍵原因：看了就停不下來】