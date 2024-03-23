《ONE PIECE》全球銷量5.23億　尾田榮一郎進史上最暢銷著作作者

尾田榮一郎自 1997 年 7 月 22 日開始就於《週刊少年Jump》上連載作品《ONE PIECE》，截至目前為止該作已連載了 1111 話，累積單行本 108 卷，即使已連載 27 年，但該作的魅力依然不減，甚至在最近還讓尾田打破了一項驚人的紀錄！



暢銷著作作者榜單所示，尾田已正式進入前十名的行列，第十名聽起來可能比較沒這麼厲害，但其實這份榜單內的百名全都是書籍銷量破億的怪物們。

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據榜單統計，尾田所創作的書籍銷量為 5.23 億本，排在第十，在前十名的作家之中他是唯一一位亞洲人（日本人），且排在他之前的全部都是銷量六億的大師。

＊前三名分別是芭芭拉·卡特蘭（Barbara Cartland）10 億、阿嘉莎·克莉絲蒂（Agatha Christie）40 億、威廉‧莎士比亞（William Shakespeare）40 億（最驚人的是他這輩子只發行過 42 本書籍）。

另外，Wordsrated 去年 2 月也有排過一份暢銷著作作者榜單，而尾田位列第九，排在《哈利波特》的作者 J·K·羅琳（J. K. Rowling）之前，但不管是 Wordsrated 排的還是全新的榜單所排，尾田前面都還有一大座山等著他攀越，相信等到《ONE PIECE》真正結束的那天，尾田的排名一定也會更靠前！

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