蠟筆小新野原廣志是神級好爸爸！網民自嘆：細個冇見識以為佢好廢｜著名漫畫《蠟筆小新》多年來陪伴無數人成長，相信不少人都是由細睇到大，由小新的年齡開始睇到現時變成和廣志差不多大。最近就有網民在香港連登討論區lihkg發表帖文，感嘆小時候以為小新爸爸「野原廣志」是個沒出息的爸爸；到出來社會工作後才發現廣志的偉大。



連登仔發帖感嘆細個怪錯《蠟筆小新》廣志爸爸

連登用戶「玲奈」日前在lihkg連登討論中發表帖文「細個睇蠟筆小新 覺得「野原廣志」好廢，但依家人到中年先知 佢好勁….」，內文只簡單地向廣志爸爸道歉，寫著「對唔住野原廣志，原來我大左連你車尾燈都睇唔到」，言下之意大概是指自己投身社會後，發現無法達到廣志爸爸的事業、家庭成就，因而有感而發。

https://lihkg.com/thread/3685613

👉Switch 2最新爆料｜外媒指Joy-Con將有新獨特設計 舊掣或無法兼容

神老爸野原廣志

👉莊園領主Steam極度好評在線人數破紀錄｜城市建設+中世紀戰爭模擬

樓主後續再在帖中文留言進一解釋，指自己在工作上也屬於team leader，但比較之下，廣志深受部下愛戴，而樓主就無法和部下處好關係，被部下指摘他「冷血、專制、唔體諒人」；而團隊亦只能勉強達到公司的營業指標，樓主稱自己個個月尾都壓力大到失眠。

而家庭方面，廣志雖然偶爾和老婆美冴有爭執，但整體家庭關係十分和睦廣志不會不想回家；比較下樓主雖然同樣已婚有子女，但下班後卻總不想回家，可能是因為頂不住孩子哭喊聲，寧願留在車上炒美股。

https://lihkg.com/thread/3685613

👉艾爾登法環DLC、對馬戰鬼PC版｜2024年5、6月大作遊戲時間表

網民深感認同 表示廣志爸爸其實好勁

帖文引起熱烈反應，撰文之時已有超過1600個讚好及19頁回應；網民紛紛數出廣志爸爸優點，包括身高米8、EQ高、高學歷高收入、住洋樓養番狗（小白）仲養得起兩部車，家族遺傳天性咸濕但從未出軌、為了小葵戒煙等等；以至有網民笑指廣志除了腳臭之外堪稱完美是終極筍盤，美冴嫁到廣志是非常幸運。

圖為劇場版《蠟筆小新 新婚旅行風暴～奪回廣志大作戰～》劇照。

另外也有人指出為何常常會有廣志爸爸窮的印象，可能是因為故事中經常提著房貸還有30年的關係；不過在原作中野原一家的生活可算是相當富足，買玩具給小新小葵、美冴自己買名牌都不手軟，也常常一家人去旅行，比對香港肯定是小康以上的級數。

按圖放大網民點睇廣志爸爸：



+ 5

👉劍星Stellar Blade攻略｜各套靚衫解鎖方法 旗袍、泳裝、兔女郎

不過關於廣志學歷的問題，有人說廣志是高學歷人士；也有人說廣志只得高中畢業，因為失戀而跑去東京打工，一做就是15年。記者翻查維基百科，指廣志是「秋田縣大曲市（今秋田縣大仙市）出身，高中時期為止都待在秋田，其後上京發展，20歲進入東京都霞關的雙葉商事，在公司任職已滿15年，同時依據劇場版《蠟筆小新：搞怪遊樂園大冒險》中出現的名片判斷，在小葵出生前職銜為係長，小葵出生後其已升職為課長。」