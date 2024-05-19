生化危機9 Resident Evil 9將在明年1月上市　變老的他還是男主？

《生化危機（惡靈古堡）系列》（英文版名：Resident Evil）是你我都熟悉以殭屍、病毒為題材的第三人稱射擊遊戲，從 1996 年發售一代到現在已經有超過 25 款作品，而自 Capcom 在 2021 年推出《生化危機 村莊》（也是俗稱的 RE8）後，玩家已有一段時間沒接觸到 RE 的正宗續作了。



RE 系列自 2018 年推出《生化危機2 重製版》大受好評後，老卡就開啟了瘋狂的系列重製之路，最新作為去年的《生化危機4 重製版》，這也讓粉絲擔心老卡是否會繼續按照代數繼續重製 RE5、RE6，而正宗續作的 RE9 則石沉大海了呢？

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這點玩家可以放心，雖說老卡一直推出 RE 重製版，但 RE9 的製作也是在同步進行的！根據知名的卡普空遊戲爆料者 Dusk Golem 所說，Capcom 會在近期公佈 RE9 的情報，因為它極有可能在明年一月發售，整個遊戲的開發時程大約為 7 年左右，也就是說早在《生化危機2 重製版》推出前它就在開發階段了。

另外根據其他爆料者所述，RE9 的主角仍會是系列的人氣角色「里昂·S·甘乃迪」，里昂最早在 1998 年的原版《生化危機2》中登場，起初只是個剛到拉昆市就職的菜鳥警察，後續卻成為美國聯邦政府的特務，還拯救過美國總統的女兒。

而初登場時里昂才 21 歲，到六代時已經 36 歲了，雖說 RE7、RE8 他都沒出場，但如果拿克里斯的年齡來跟他做比對的話就能發現里昂應該要滿 44 歲了，也就是說如果 RE9 他是主角，那也是中年的大叔而非當年意氣風發的少年了。

最後再補充一則消息，據說《生化危機1 重製版》也同樣在開發中，目前計劃是在 2026 年發布，也就是 RE9 推出後的一年，如果前面爆料者說的都是真的，那也會增加這則消息的可信度，只不過更讓玩家疑惑的是老卡這些年來重製了超多這個系列的作品，但卻不知為何一直跳過人氣超高的《生化危機 聖女密碼》（或稱 生化危機 代號：維羅妮卡）。

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