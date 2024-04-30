Capcom公開《街霸6》豪鬼實機遊玩影片　這有型老頭將在這天登場

豪鬼（Gouki，英文版名：Akuma）aka 始祖亂入王，自從在《街頭霸王2》中作為隱藏角色登場就一直是玩家們的最愛，比起時時刻刻壓抑著「殺意波動」的主角隆，豪鬼則是直接墜落入修羅之道，殺氣騰騰外表加上純粹邪氣的設定都讓他注定成為街霸系列最具人氣的角色之一。



這次他依然是作為 DLC 角色登場於《街頭霸王6》，玩家需要購買通行證才能使用他，上個月 Capcom 也公開了豪鬼的搶先預告，揭示了豪鬼毛髮變得濃密且花白，但即使年紀漸長他仍然是個邪氣不減的帥氣酷老頭。

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＊街霸系列中的年代並不是依照遊戲代數推進，而是互相交織的，可以簡單看成初代＞Zero 代＞2 代＞4 代＞5 代＞3 代＞6 代，所以在最新的 6 代中所有角色的外表都有明顯的變化，例如主角「隆」與「肯」都變成臉上滿是鬍渣的大叔，那原本就是大叔的豪鬼自然又更老了一些囉！

而稍早，Capcom 又公開了豪鬼的實績遊玩影片，展示了豪鬼在《街霸6》的招式，包括招牌的：斬空波動拳、俯衝踢以及他獨有的瞬身都有保留，當然了，豪鬼最招牌的「瞬獄殺」也被放到了影片最後，那個一瞬千擊、帥氣轉身、「天」字背透過最新的《街霸6》呈現都把玩家帥到不要不要的；此外，影片中也有展示豪鬼經典的紅髮、黑袍造型。

豪鬼將在 5 月 22 日正式推出，持有《街霸6》本體的玩家還須購買季票才能解鎖，可一併遊玩到包括豪鬼在內的四位新角色（拉希德 Rashid、阿鬼 A.K.I.、艾德 Ed）。

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