Apple為孩子們獻上有趣又富啟發性遊戲　5大類親子育兒型App推薦

即將迎接兒童節連假，爸媽們正忙著為孩子準備各種戶外活動，但同時也別忘了安排一些室內行程和靜態活動，打造一個動靜皆宜、更加豐富多彩的假期體驗。Apple 特別精選了多款好玩、好聽、好看的精彩內容，將為孩子們打造一個既趣味且具有學習價值的歡樂時光，爸媽們可以陪伴孩子們一同透過科技探索世界，玩出新滋味！



科技育兒 apps 神助攻

首先為爸媽們介紹幾款必下載的 apps，其中包含有聲童書繪本《親子天下有聲書》，收錄超過六千首故事，讓孩子們可以透過「聽」沉浸在故事中。還有孩子們最愛的《汪汪隊 拯救世界》探索遊戲，不僅能夠啟發他們的好奇心，還可以培養邏輯思維和問題解決能力。而對於喜愛藝術與創作的孩子，不可錯過《迪士尼魔法塗色》和《彩虹小馬魔法彩繪》，提供讓孩子們盡情揮灑創意的平台，培養藝術天賦和想像力。以下還有多款推薦 apps，提供爸媽與孩子們發掘更多樂趣。

有聲童書繪本 apps

‧ 親子天下有聲書

‧ Toca Life: World

‧ Sago Mini遊戲世界：兒童遊戲

‧ Pok Pok

‧ 樂高得寶世界

‧ 汪汪隊 拯救世界

‧ Barbie Dreamhouse Adventures

‧ 布麗 - 一起玩吧

藝術與創作 apps

‧ 迪士尼魔法塗色

‧ 彩虹小馬魔法彩繪

讓 Podcast 幫你說故事

當爸媽們想要為孩子們打造豐富的故事世界時，Podcast 絕對是一個完美選擇。2023 年最熱門 Podcast 節目之一《從前從前》，由童話阿姨帶來各種生動有趣的故事，還能學習到生活英語會話。而《聽故事學英文》如同節目名稱，不僅能夠聽故事還能學英文，聽聽 Sandy采聿老師所帶來的原創英文故事以及搞笑英文歌，輕鬆又有趣。強哥 • 趙自強可能是陪伴許多人長大的童年回憶，《強哥說故事》以熟悉的「從前從前...」來開頭，帶領孩子們進入這些歷久彌新的經典童話與傳說的奇幻世界。以下推薦更多值得訂閱與收藏的「說故事」節目，透過有趣的故事培養想像力並增強語言能力。

Podcast 說故事節目

‧ 從前從前

‧ 豬探長推理故事集

‧ 媽爹講故事

‧ 一起說故事

‧ 聽故事學英文

‧ 強哥說故事

‧ 童話透中島

Apple TV+ 共享親子追劇樂趣

Apple TV+ 為全家人打造一個能夠共享的優質娛樂活動，「親子專區」為各年齡層的兒童提供娛樂與具有教育意義的原創內容。就在這個連假，全家挑選一部喜愛的節目，一起收看共度美好親子時光。真人動畫《絨毛兔》改編自全球暢銷童書，帶來一個無條件的愛與魔力的故事，深深感動人心。故事講述一個小男孩威廉，從他收到一個令人喜愛的耶誕禮物—- 絨毛兔開始，他獲得了一位一輩子的朋友，並帶領威廉踏進了充滿魔法世界。《史努比開心呈獻：友你真好，富蘭克林》將聚焦於《花生漫畫》中第一位黑人角色富蘭克林。故事描述富蘭克林為了結交朋友而參加皂飛車比賽，並與查理布朗搭檔合作。在製作皂飛車的過程中，兩人逐漸建立起友誼。而隨著比賽的日子倒數，壓力也逐漸增加，最終他們的友誼是否會和皂飛車一起順利地衝向終點線呢？

無廣告購買 Apple Arcade 安心玩

Apple Arcade 提供最適合親子一同遊玩的訂閱制遊戲平台，能享受完全無廣告、沒有干擾、 沒有 App 內購買，可以安心暢玩超過 300 款遊戲，其中也包含多款寓教於樂的優質遊戲，讓孩子們能在遊戲中同時學習與成長。《Crayola 冒險》為 Arcade 排行榜中的熱門遊戲之一，能讓孩子們打造專屬於自己的創意故事，並為它們添加色彩。專為小小孩、學齡前兒童們所設計的《 Sago Mini Trips+ 》，將四款孩子們最喜愛的學齡前遊戲，包括路遊記、開船趣、飛機和火車等富有想像力的開放式遊戲彙集在一起，能讓孩子們滿足好奇心。了解更多 Apple Arcade 家庭類別遊戲。

爸媽必學設定小撇步 孩子安心探索網路世界

以上介紹了 Apple 推薦的兒童節規劃精選，這些精心挑選的內容豐富多彩。然而，爸媽們在提供給孩子們使用這些應用程式時，也不妨參考設定「螢幕距離」，更有效地控制孩子的觀看習慣，避免對視力造成過度影響。進一步了解「螢幕距離」。也能透過「螢幕使用時間」設定，有助於預防螢幕成癮的問題。進一步了解「螢幕使用時間」此外，可以啟用「購買前詢問」功能，防止孩子在未經許可的情況下誤觸或是誤刷，保護好爸媽的荷包。設定「購買前詢問」同時，爸媽們也可以審查和管理下載的內容，確保孩子們只能接觸到適合他們年齡的內容，讓他們在使用科技的同時也能安心成長和學習，一同渡過溫馨歡樂的連續假期。

延伸閱讀：街霸6追加角色「豪鬼」 最新影片同步公開更有霸氣 今年春登場

+ 17

【本文獲「T客邦」授權轉載。】