Steam更改退款政策　只要有玩就算時間　連這時段也計算惹熱議

許多遊戲在 Steam 上推出前，都會提供給玩家在遊戲上市之前搶先遊玩的機會，並且在遊戲正式發售前，不論玩家玩了多久都能夠立即退款。不過接下來各位可得注意了，因為 Valve 於24 日更新了退款政策，未來「先行體驗」與「搶先體驗」的時數也將被計入 2 小時的退款限制時數內，一但超過就無法退費。



一般來說，玩家在 Steam 商店內所購買的產品（包括 DLC、未被消耗與修改或轉移的遊戲內購買內容），只要購買未達 14 天且遊玩時間未滿 2 小時，便能夠立即退款，若超過限制，玩家依然可以提出申請，Valve 會經過評估後決定是否退款。

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注意！不管遊戲是否上市，只要有玩就算時間

所謂「先行體驗」是指玩家在預購期間購買「豪華版」或「高級版」內容，即可於正式發售以前獲得提前遊玩的機會，內容與正式發售的版本相同。「搶先體驗」則是開發者在產品開發階段，即開放讓玩家付費遊玩的模式，開發者也能根據玩家提供的建議持續更新遊戲。

在過去，「先行體驗」與「搶先體驗」的時數並不計算在 2 小時的限制內，而是從遊戲正式上市後才開始計算，但自此以後，這兩者都將會納入限制時數內，玩家們請注意，以免屆時無法退款。

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