《刺客教條：暗影者》日本戰國末期背景更有雙主角　11月發售

Ubisoft（育碧）在稍早已釋出旗下熱門 IP《刺客教條系列》全新開放世界正傳作品《刺客教條：暗影者》的首發電影式預告！官網也一併更新確定遊戲發售日期為今年的 11 月 15 日。



本作採用雙主角制，玩家可以選擇扮演來自伊賀國的致命忍者刺客奈緒江，和歷史傳奇中的強大非洲武士彌助，體驗兩人相互交織的命運。這對傑出的雙人組合要在戰國末期動盪的背景下追尋他們共同的命運，開創日本的新時代。

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據了解，《刺客教條：暗影者》故事會從 1579 年開始並一直持續到 1580 年代初期，許多重要的歷史人物、傳奇虛構人物都會登場，例如伊賀的忍者大師「藤林保豐」，女主角奈緒江也同時被設定為藤林的女兒，彌助是歷史真正存在的人物（也是 AC 系列首次讓玩家操控歷史人物），他來自非，在 1579 年隨葡萄牙人來到日本，並很快成為織田信長的手下。

本作同時新增了更迭流轉的四季系統，每個季節都會對遊戲內的地圖產生不同的影響，例如春夏植物盛開時，會有灌木叢跟長高的雜草可以隱藏蹤跡，而冬天則會讓水結冰，這將阻止玩家進入水池或池塘，且屋頂邊緣會形成冰柱，若是採到它就會掉落，這可能會讓暴露你的位置。

地圖大致上涵蓋整個日本的中部地區，比對大小會與《刺客教條：起源》差不多；另外雙主角也有完全不同的戰鬥方式。

奈緒江身為一名忍者，就與歷代刺客主角一樣靈敏且擅長潛行，善用苦無、手裡劍和煙霧彈分散守衛注意力，發揮抓鉤和跑酷的技巧潛入敵人的基地，並甩出袖劍刺殺目標。

而魅力十足的武士彌助，以殘酷的精準度和力量攻敵致勝。運用他的格鬥技巧攻擊、格擋、招架並打敗你的敵人。掌握你能使用的武士刀、金碎棒、弓、薙刀等各種武器，將日本從壓迫者手中解放出來。

《刺客教條：暗影者》預計將在 11 月 5 日登陸於 PlayStation 5、Xbox Series X｜S、PC 和 Amazon Luna 等平台。

本作目前已開放預購，現在預購就能獲得遊戲的額外任務「棄車保帥」（Thrown to the Dogs），數位版售價為新台幣 1,990 元。

其他還有黃金版（多季票）、終極版（多季票+終極組合包），季票的內容物為：一個首發日即可遊玩的額外任務、其他可解鎖內容，還有兩個後續推出的擴充內容，終極組合包則是多了一些給主角使用的裝備與武器套組。

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