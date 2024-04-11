《火影忍者》岸本齊史社交平台追蹤破百萬　集英社突公告驚人消息

現代人的生活已幾乎離不開網路跟社群媒體，許多藝人、網紅都會積極經營社群平台提高網路聲量，甚至就連漫畫家也會PO文宣傳作品或跟粉絲互動。漫畫家岸本齊史以《火影忍者》這部作品走紅全球，在臉書跟X上都有以他為名的社群帳號，追蹤數也都有數十萬甚至百萬以上，但集英社官方日前卻突然公告表示，岸本齊史老師本人並沒有使用社群媒體！



集英社日前突然在《火影忍者》的官方X上發文表示，漫畫家岸本齊史老師並沒有在任何社群平台上發過文，任何使用岸本齊史老師名字的社群帳號全都不是本人經營，提醒粉絲們多加注意。雖然還不清楚為何官方會突然發聲明澄清，但臉書跟X上確實有使用岸本齊史名稱的粉絲專頁，甚至還放上本人的照片當大頭貼。

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使用岸本齊史名字的臉書粉專目前有115萬的追蹤數，而X上的帳號則是有31.2萬的追蹤數，甚至還有官方藍勾勾，不過因為X的藍勾勾是達成一定條件並付費就能獲得，所以有藍勾勾也不能保證一定是官方的帳號。不同於許多漫畫家本人常會在社群平台上發布草稿或插圖來跟粉絲互動，這兩個社群帳號反而經常發布一些網路上的《火影忍者》二創圖，雖然粉絲數非常多，但這些帳號其實並沒有主動自稱是官方帳號，而X上的帳號則是有特別強調非老師本人經營。

岸本齊史老師的《火影忍者》是全球知名的大作，在全世界已經累積超過2.5億本的漫畫銷量。老師本人沒有使用任何社群媒體，平常作品的資訊大部分是透過編輯部經營的《火影忍者》官方社群帳號來宣傳，而3月初時因為《七龍珠》作者鳥山明老師病逝，岸本齊史本人是透過編輯部官網發布悼念聲明，表達對於鳥山明的思念以及仰慕之情。

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