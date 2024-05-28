HK Express優惠機票｜$73飛韓國$19飛北京 將增東京/大阪共15航點｜繼香港航空推出$0機票活動後，HK Express亦推出平價機票，最平$19起就可以飛北京，$73起飛韓國首爾等地方，第三擊更會包括東京及大阪，一共15個航點，即睇官方預訂方法啦！



HKExpress第三擊優惠將包括東京。 (資料圖片)

HK Express限時優惠機票 航班地點

HK Express將由今日起推出三輪限時優惠，第一擊為中國內地及韓國航點，由香港飛到首爾，釜山及濟洲單程由$73起，來回連稅由$989起；而中國內地航點——三亞、北京及寧波單程則由$19起，來回連稅$894起。HK Express 指未來第二擊將會新增東南亞航點，包括曼谷、布吉、清邁、河內及克拉克。第三擊更會有東京(羽田/成田)及大阪航點，準備去旅行的你密切留意喇！

第一輪航點

第二輪航點

第三輪航點

訂票及旅行日期

今次優惠的訂票日期為即日起至2024年5月31日中午12時；

旅行日期即為2024年6月15日至12月13日

訂購方法

今次的優惠機票須透過WeChat的小程序預訂，可以在WeChat 程式中搜尋「香港快運航空 HK Express」，選擇好目的地及日期後以WeChat Pay HK的香港錢包以香港信用卡付款。

不過需要留意，此優惠價只包1件隨身物品，手提行李需另加$50/程，寄艙行李須另外收費。

寄艙行李收費

資料來源：HKExpress