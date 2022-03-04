艾爾登法環Elden Ring攻略 屈機無限FP藍秘密露滴入手 一招打2萬 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為極強力的道具「無限FP」藍秘密露滴的入手方法。



靈藥聖杯無限FP 配合強力法術傷害突破天際

在艾爾登法環中的「靈藥聖杯瓶」，可以藉由在賜福中加入不同露滴以帶來不同效果。一般的露滴效果有增加傷害或是提升精力回復等，但是原來遊戲中存在一個屈機的露滴「藍秘密露滴」，效果是使用靈藥後短時間內（約13秒）所有FP消耗歸0，換言之就是無限FP。

無限FP在手，世界我有

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無限FP的強大之處在於本作有不少「持續詠唱」的魔法，可持續詠唱來重覆施展以增加傷害。這些可持續施展的魔法通常有很高威力，但就需要大量FP，正常下可能兩三秒已用完整條FP了；但配合無限FP滴露後就一直施展到靈藥效果完結為止，打出極恐怖的傷害。

無限FP滴露位於「格密爾火山」的「移送罪人之路」，屬於較中後期的地區，無法在一開始就前往，前往路線及取得方法請見圖輯：

即睇艾爾登法環Elden Ring無限FP靈藥「藍秘密露滴」入手方法：

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要前往火山首先要到達「亞壇高原」，方法有兩個，一是收集到兩個「迪可達斯符節」、然後啟動湖區北面的迪可達斯大升降機，到達亞壇高原後再走過去火山；兩個迪可達斯符節分別位於寧姆格福最東南的「海德要塞」以及桂奧斯龍墓的「法洛斯要塞」。不想找符文的話，也可以在湖區最北的「古遺跡斷崖」（由谷底秘村爬梯上去）爬到頂，打倒Boss「熔岩土龍」後坐升降機也可到達亞壇高原，然後再前往火山地區。

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但到達亞壇高原還只是起點，接下來才要開始前往火山；如果你有在湖區解了NPC菈雅的支線，得到「火山官邸的邀請函」的話，就可以在賜福「近黃金樹的山丘」旁邊找到她，直接傳送去火山官邸，省下許多腳骨力。

沒有解的話也可以自己跑，由高原去火山有多條路線，只要能去到「罪人橋」便可，不想找路的話可參考圖輯的路線。到了罪人橋後還要再走一段路，首先過橋進入火山，然後一直爬梯子到山頂的「9號休息站」賜福，途中敵人可以全都不用理。

到達第9休息站後，用旁邊的上升氣流到達Boss房「墜星成獸」，不用理Boss，在旁邊突出的石柱跳下去即可離開Boss房。在石柱跳下去之後一直往西走到盡頭下斜路，一直下斜就會到達賜福「移送罪人之路」。

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漫漫長路...

在這個賜福再一路下斜坡會到達一棵小黃金樹，同時會有Boss「腐敗樹靈」出現，打倒牠就可獲得無限FP露滴。

如果玩家已經打過「邊境英雄墓地」的腐敗樹靈，兩者其實差不多；火山的樹靈HP、攻擊力更高，但是場地比邊境英雄墓地闊得多，某程度上比墓地那隻還易打。如果實在打不過，「移送罪人之路」賜福旁邊就有集合處，可試試用喚勾指藥看看有沒有其他玩家幫打。打嬴牠就可獲得「藍秘密露滴」。

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無限FP露滴用來配持續施展的魔法當然是最強，網上已有不少玩家開發了無限FP露滴的應用方式，如配合「彗星亞茲勒」可一口氣打出2萬傷害。而就算不是法系角色，也可以用來召喚高FP的骨灰（如失鄉騎士）、或者用來連打FP消耗較高的戰技（如居合斬等）等。

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