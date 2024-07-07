《艾爾登法環》DLC狂銷500萬套更會拍成電影？宮崎英高這樣回應

由 FromSoftware 所開發的暢銷角色扮演遊戲《艾爾登法環》，在上週 （6 月 21 日）隆重推出了令玩家們期待不已的全新大型資料片《艾爾登法環 黃金樹幽影》，憑藉著超高人氣，資料片在發售三天內，便迅速在全球達到了 500 萬套的銷量，這成績著實驚人！而製作人宮崎英高更在近日接受媒體採訪時，透露了把遊戲改編成電影的開放性態度，引起了玩家間的一陣討論。



相信有許多朋友，都對於《艾爾登法環》未來是否可能會翻拍成電影，感到相當好奇吧？而正如同 FromSoftware 與宮崎英高過去的作品，本作不僅有著極具挑戰性的遊戲體驗，更包含了龐大的故事內容，並且有許多關鍵劇情都隱藏在道具說明或 NPC 對白中，因此玩家們需要大量且深入的鑽研遊戲，才能領略全部故事的風貌。因此要將這樣風格以及內容改編成影視作品，絕對不是一件容易的事。

《艾爾登法環 黃金樹幽影》（bandainamcoent）

宮崎英高：「只要有夠厲害的合作夥伴，就很有可能！」

《艾爾登法環 黃金樹幽影》充滿電影感的場景。（bandainamcoent）

對此，宮崎英高在接受英國《衛報》的採訪時，表示了自己的意願以及想法，他說道：「我想不到有什麼理由讓我去反對把《艾爾登法環》進行翻拍或改編，像是電影等。但我認為我或 FromSoftware 並沒有那個知識或能力來製作一部不同媒材的作品。」

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他也補充道：「如果要這樣，我們就需要一位非常強大的合作夥伴，並且為了能實現我們所想的一切，我們必須建立足夠的信任與協議，但我們確實對此很感興趣。」

雖然宮崎英高並未明確的說明他所謂的「興趣」是什麼，但他也明示了作品影視化的潛力，相信只要有一位足夠厲害的導演或製片人願意接手，這就是一件非常有可能的事！

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