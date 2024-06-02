新《火影忍者》20 週年紀念動畫　回顧鳴人成長　將在這時段播出

由岸本齊史所創作的人氣漫畫《火影忍者》即將在今年 11 月達到結束連載 10 週年，但總覺得那位陪伴我們長大的漩渦鳴人成為火影還僅是昨天才發生的事…



但即使已完結多年，每當有新的火影企劃推出時還是會引起全球漫迷熱烈的討論，而官方之前也表示為慶祝《火影忍者》動畫開播滿 20 週年，將會推出「完全新作動畫」並計劃在 2023 年 9 月播出，可惜後來又緊急宣布無限期延後，原因是為了確保作品能有高品質。

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完全新作動畫的內容是…？

據了解，《火影忍者》完全新作動畫將以每週一集的方式連續播出四週，故事會回到主角漩渦鳴人的少年時期，他將與第七班的夥伴宇智波佐助、春野櫻與旗木卡卡西一同登場，從預告中的畫面來看，氣氛還是一樣歡樂，簡直就是夢回 20 年前，超級感動！

此外，本次動畫的片頭曲，依然會是由 FLOW 所演唱的《GO!!!》，片尾曲則是 ORANGE RANGE 的《ビバ★ロック》，皆是曾經火影動畫經典的主題曲。

等了好久終於確定播出時間了！

而前陣子官方宣布無限期延後播出，讓不少火影迷失落不已，且一等就是約 9 個月的時間都未有新的情報釋出，也不經讓人懷疑本作是不是已經難產了…？

所幸，近日終於捎來好消息，在最新的東京電視台財務業績問答中，總裁兼代表董事的石川一郎表示，全新的四集《火影忍者》動畫計劃在「本財年」播出，這個時間點就是從現在開始至 2025 年 3 月。

有粉絲推測今年的 9 月會是該動畫推出的最佳時機，因為屆時正是《火影忍者》誕生的 25 週年（漫畫從 1999 年開始連載）。

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