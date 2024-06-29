《鬼滅之刃》官方不慎曝光大結局情報　無限城篇分成三部劇場版？

由吾峠呼世晴原作漫畫改編，Ufotable 製作的超人氣動畫《鬼滅之刃》，隨著目前最新第四季動畫「柱訓練篇」火熱播出，關於下一季即將演出大結局的「無限城篇」也備受影迷討論。



稍早，網路上傳出消息指出，官方疑似不小心曝光《鬼滅之刃-無限城篇》的最新情報，預計將會分成三部電影版在大螢幕播出，但官方也隨即刪除消息，看來應該具有一定可信度。

鬼滅之刃「柱訓練篇」正在熱播：

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日前專門爆料《鬼滅之刃》消息並擁有超過 10 萬人追蹤的 X 帳號「Demon Slayer」，才爆料《鬼滅之刃-無限城篇》將不會是以動畫的形式播出，而是會製作成多部劇場版上映，表示依照該篇章的篇幅，應該需要 2 部至 3 部劇場版才有辦法把故事講完。

然而就在剛剛，官方疑似不小心將《鬼滅之刃-無限城篇》將分成三部劇場版的消息於 Jump Victory 活動官網曝光，雖然馬上遭到刪除，但根據之前大家所猜測的來看，三部曲的方式呈現應該是十拿九穩的事情。

依據《鬼滅之刃》過去製作一季動畫或劇場版大概需要 1 年半至 2 年的時間來看，《鬼滅之刃-無限城篇》的上映時間很有可能會落在 2025 年底至 2026 年初，而全部推出應該至少要等個 5、6 年。

《鬼滅之刃》一直以來都憑藉著經費滿滿的精緻動畫，獲得大批粉絲的喜愛，以電影版的方式呈現最終決戰「無限城篇」，相信是最能表現出柱與上弦精彩對決的方式，勢必之後又會再掀起一波鬼滅熱潮。

目前《鬼滅之刃-柱訓練篇》仍正在播映，官方正式釋出消息應該會於該篇章播完之後，最終詳細消息還是得等官方證實。

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