《GTA 5》三部DLC被取消　開發人員揭：GTA Online有龐大商業利益

雖然距離推出《俠盜獵車手 GTA 6》還有近一年的時間，不過關於前作《俠盜獵車手 GTA5》的消息總是不絕於耳。不久前開發人員私自爆料《GTA5》事實上還有三項 DLC 等待釋出，殊不知竟因《GTA Online》而夭折。



眾所周知，開發商 Rockstar 原訂計畫為《GTA5》推出三項大型 DLC：「特工崔佛」Agent Trevor、「喪屍啟示錄」Zombie Apocalypse、「外星入侵」Alien Invasion 結果最終均被取消；Rockstar 剪輯師 Joseph Rubino 則公開透露： 「很難說獨立 DLC 會勝過它」並認為《GTA5》劇情 DLC 被取消是因為 GTA Online 才是賺錢的籌碼。

GTA

隨後 Joseph Rubino 也補充對大部分作品被取消的遺憾，尤其是 Agent Trevor。「那段時間我負責過很多工作，我既是主要剪輯師和攝影師，也參與了很多現場二組的拍攝工作。」惋惜此作僅完成一半。

開發人員揭露GTA的DL被取消原因（youtube@SanInPlay）

接著細部講解團隊內的分工說：

「後來，我們把團隊分成了兩部分，我留在了《GTA Online》團隊，另一部分則負責崔佛 DLC 的開發。崔佛的扮演者 Steven Ogg 在 DLC 中扮演著重要角色，團隊中也有一些人同時參與了《碧血狂殺：救贖 2》的早期開發工作。」

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事實上從以上說法不難看出，由於《GTA Online》龐大的商業利益，致使 Rockstar 高層更動了出品的優先順序，Joseph Rubino 也許認為兩者能同時兼顧，但礙於公司決策最終落無下文。對此，本人也承認 DLC 取消讓他十分沮喪：「當時我為此感到非常失望，心想『這設定很棒啊，兄弟們，讓我們繼續把它做完吧！』 」

同時表示：

據我所知，很多內容後來都以某種形式加入了《GTA Online》，所以開發成果並沒有白費，那些內容確實很棒。

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