Steam統計全球玩家「買了不玩」總價值超驚人　你也是其中一員？

買了是一回事，玩又是一回事。眾所周知 Steam 上時常會進行特賣活動，像是現正進行中的夏季特賣（至 7 月 11 日）， 就是每年最大的特賣活動之一，有大量的遊戲都會進行特價促銷，作品折扣各有不同，最誇張還會達到 1 折優惠，所以玩家們都會選擇在這個時刻一次購買大量的遊戲。



但當玩家一次性購買這麼多作品，堆積在遊戲庫中也不一定會真的開啟來進行遊玩，有的時候是真的沒時間玩過所有作品，有的時候我們買遊戲就只是因為「折扣便宜」，亦或是單純買來收藏罷了。

現正進行中的夏季特賣（至 7 月 11 日）。（Steam）

而根據英國遊戲媒體 PCGamesN 與 SteamIDFinder 最新調查顯示，在全球已註冊的 Steam 帳戶中大約有 10%（7,300 萬）的玩家將帳戶設成公開，且光是這 10% 的帳戶「買了沒玩」的遊戲總價值高達 19 億美元。

再使用最暴力的算法，直接乘以 10，那估計全球玩家「買了沒玩」的遊戲總額就大概為 190 億美元（約新台幣 6,177 億元），相當於尼加拉瓜共和國的 GDP。

▲我就是那個喜歡買來收藏的玩家。

當然，這只是粗略估計而已，且 SteamIDFinder 的算法也有些誤差，但不管如何，Steam 上的用戶是真的存在大量遊戲買了不玩的玩家。

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