動漫節2024｜BANDAI睇全新高達、超合金／Good Smile送黏土人贈品｜玩具Figure迷必行攤位｜由於動漫節展品實在太多太豐富，單靠Day 1的報導未能盡收所有必睇新作。本文會追加前文未能收錄的BANDAI、Good Smile、threezero攤位展品。



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動漫節2024｜香港動漫電玩節 ACGHK

日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）

時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票價錢：一般 $42｜小童 $20

01空間門票換購價錢*：一般 $37｜小童 $15

動漫節2024現場直擊｜率先睇場內10大推薦必行亮點／必買產品

Good Smile Company 帶黏土人到場送會場限定贈品

GSC好微笑今年在動漫節攤位非常巨型，而且有好多好多未公開、預訂中的新品展出，尤其是男仔最喜歡的moderoid機械人模型系列：有兩款可以完全合體的三一萬能俠、Gunbuster，size細細但非常精緻。場內仲有巨型的新版《魔動王》地隱俠figure打卡。而喜歡儲動漫人型的朋友，一定要睇睇《葬送的芙莉蓮》系列的未發售新人型，真是非常之靚。

Good Smile Company 攤位（鍾世傑 攝）

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Good Smile Company 攤位（鍾世傑 攝）

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Good Smile Company 攤位（鍾世傑 攝）

款式已達數千款的Q版動漫人物figure「Nendoroid系列」，有新款的《葬送的芙莉蓮》費倫、HOLOLIVE 六期生系列，買隻250蚊再送透明綠色「Nendoroid model」迷你初音（要自己砌），而且帶同你的Nendoroid公仔到會場，仲會加送1粒會場限定面部parts，可以為你喜愛的公仔轉換表情。

帶同你的Nendoroid公仔到會場，仲會加送1粒會場限定面部parts，可以為你喜愛的公仔轉換表情。

Good Smile Company 今年之所以大搞，傳聞是因為這日本品牌近年加了一個新的香港代理，他們非常之有心，場內亦有其他模型工具、《柯南》卡牌攤位。

場內亦有其他模型工具、《柯南》卡牌攤位。

BANDAI Tamashii 勁多未發售新品

今年BANDAI的攤位有非常非常多新作公開，亦因為展品多，第一日傳媒日記者未能入場拍照，現在馬上補回。首先當然是10多款會場發售的高達模型，而場中更擺放了未發售的RG版Gundam 2.0模型的展示品，以及外型有點另類，fans有讚有彈的Netflix 10月獨家新高達劇集《復仇的鎮魂曲》的模型。Figure rise standard 系列會出《怪獸8號》動畫版角色模型，比如8號及四之宮奇可露，也是很吸引的新系列。

BANDAI Tamashii 大量超合金、高達模型新品展出！（鍾世傑 攝）

場中更擺放了未發售的RG版Gundam 2.0模型的展示品（鍾世傑 攝）

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超合金50周年紀念，擺放了即將在8月發售的改色版V型電磁俠，場內首次公開超合金魂龍虎王的初模，好型好震撼，以及3款會場限定MR魂Wing Zero、MB EVA初號機、革進版金色萬能俠。在場外巨型萬能俠鐵甲飛拳展覽櫃中，其實還有「革進」版Great Mazinger。

BANDAI Tamashii 大量超合金、高達模型新品展出！（鍾世傑 攝）

SHF、食玩、景品部分也有委多新品。最喜歡就是新作《龍珠DAIMA》的Q版悟空、比達及笛子魔童。而《鬼滅之刃》、《浪客劍心》系列的SHF人型亦有不少展品。拉打就暫時未有新款玩具，反而Ultraman新片《超人ARC》就有主角3型態展示中。記者自己就最想買《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》主角雞頭人，netflix上架中其實幾好睇。

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Threezero 睇EVA 13號機立像

這家香港品牌近年也推出很多日本動漫的figure玩具，場內有一隻勁巨型的2米高「EVA 13號機」立像，仲有綾波麗coser同你影相。

Threezero 睇EVA 13號機立像