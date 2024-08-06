數碼暴龍機25週年太一/大和特別版開箱｜《數碼暴龍》為紀念動畫版動畫開播 25 週年， Bandai 唧了幾年牙膏終於肯出一部有齊聲光效果、彩色屏幕的新版暴龍機(DIGIVICE 25th Color Evolution Color)，而且一來就是3款「神聖計畫」特別版。當中包括雙主角：八神太一橙色版、石田大和藍色版，以及25周年一般原色版。



被選中嘅細路．你們最愛的數碼暴龍機已全面進化

這部DIGIVICE 25th Color Evolution Color，沿用了1999年發售的機身設計，彩色透明機身內其實混入了一點閃粉，加上刻字上落了金油，當然還改用了全彩色液晶螢幕，遊戲畫面雖然模擬了舊game那種「點陣畫」dot dot風格，其實都是新製作，屏幕解像度也很高，不時會加插動畫角色的大頭close-up。電源方面不再使用3A電，轉用USB Type-C 端口充電，而且有非常大個喇叭，在冒險過程及進化時會播出經典主題曲《Butter-Fly》、《brave-heart》做背景音樂（嫌太噪亦可長按鍵停播），期間更會有全彩 LED 燈閃閃下、機身還有震動效果，fans應該會好有共嗚。

數碼暴龍機25週版不只是改用了彩色液晶螢幕那麼簡單（鍾世傑 攝）

動漫模型YouTuber Yuna仔：聲光效果好靚

Yuna仔表示自己並沒有玩過數碼暴龍機，反而是因為小時候玩Digimon Card Game 而入了對戰卡圈子，今次兩部特別版又附送了限定卡，所以決定買來玩：「我對數碼暴龍都唔係好熟，因為我之前玩數碼暴龍卡、所以入坑。因為冇玩舊機冇得比較，但覺得以咁細部機仔計，畫面同音樂效果比想像中豐富。暫時都只係識少少好表面嘅嘢，例如可以set行5步，更新咗可以夜晚七點之後都玩得等等。」

Yuna手上有齊三款數碼暴龍機25週年COLOR機，不過她只買了阿和版，其他兩部屬記者私伙。（鍾世傑 攝）

別人為玩機、Yuna為儲卡才買了數碼暴龍機25週年版。（鍾世傑 攝）

有得聽神曲《Butter-Fly》同亞古獸對白

雖說有不同角色版本主機，不過分別只在於機身顏色及包裝盒，每款機都可自由從7組主角+拍檔數碼獸中揀1組開game。記者自己都覺得新版機好有心思，屏幕光度不錯，除了一般「dot dot 畫」懷舊game retro風畫面，不時會見到角色大頭close－up特寫。在營火旁邊休息時，機身四角的LED燈會轉為紅色，並播出BBQ時那種火點聲，出奇地治癒。而且有個mode可以自由播放神曲《Butter-Fly》，又或是聽聽亞古獸可愛的對白（其實跟悟空是同一位婆婆配音）。

除了一般「dot dot 畫」懷舊game retro風畫面，不時會聽到亞古獸可愛的對白及角色大頭close－up特寫。（鍾世傑 攝）

+ 3

限定版送呢啲

八神太一和石田大和版本額外加送了可以更換徽章的吊墜（連金屬掛鏈）、紀念畫冊、以及一張Digimon的特典卡牌（各售 ¥16,500 日圓），而一般版本就只有主機及Digimon特典卡牌（售 ¥10,175 日元），3款機的預訂期早已完結且已派貨，橙／藍機市面炒到1200蚊1部，不過聽講其實9月／10月都再有貨到，想買的人可以再觀望一下。

八神太一和石田大和版本額外加送可更換徽章的吊墜（連金屬掛鏈）、紀念畫冊、以及一張Digimon的特典卡牌（各售 ¥16,500 日圓）（鍾世傑 攝）

細心的Yuna發現徽章吊墜背面有刻有Digimon 25周年logo（鍾世傑 攝）

跟機書仔唔係說明書、係超正畫冊

現在BANDAI為了環保（省成本），玩具都沒附紙本說明書，要靠QR Code上網睇玩法。數碼暴龍機25週年版內附兩本「書仔」，一本只簡單介紹了充電法及按鍵位置，而厚一點的是紀念畫冊，內面有新game版內主角、拍檔數碼獸及其他敵人的pixal art 設定集。

唔熟唔敢亂教．攻略自己上網搵

數碼暴龍機玩法簡單講就是計步機，當然亦可用手喪搖主機代替。至於更詳細玩法及進化方法記者也不太熟，網上有很多神人已做攻略（bit.ly/DigiviceColor），就不班門弄斧，可以自己搜尋一下，最後再附上幾條影片，大家慢慢欣賞。