Silent Hill 2重製版媒體搶先試玩報告:不負所望各方面均接近完美｜經典恐怖遊戲《Silent Hill 2》（中譯《沈默之丘2》或《鬼魅山房2》）的重製版（remake） 將於 10 月 8 日推出；《香港01》科技玩物頻道獲 KONAMI 官方邀請，參加於東京舉行的《Silent Hill 2》重製版媒體試玩會，以下為試玩感想及心得。



Silent Hill 2 東京媒體試玩會現場報導

是次媒體試玩會於位於東京銀座的 KONAMI 自家的電競活動場地「KONAMI esports 銀座 studio」舉行，玩了足足一整日。

還很貼心地設置了打卡位。

開場先有遊戲製作團隊的核心成員，包括製作人「岡本基」、作曲家「山岡晃」、怪物和概念美術設計「伊藤暢達」，以及協力開發的外國遊戲工作室 Bloober Team 的 Lead Producer「Maciej Glomb」及 Creative Director「Mateusz Lenart」5 位一同登場。幾位製作成員帶來 Silent Hill 2 遊戲介紹及重製版的特色，也分享了自己在開發重製版時的心路歷情，亦和到場的媒體進行了訪問。

左起：Maciej Glomb、Mateusz Lenart、岡本基、伊藤暢達、山岡晃

比較有趣的一個分享是伊藤暢達表示，最初岡本基問他有沒有興趣做 SH2 重製時最初他是拒絕的，因為他認為原作已經很完滿、沒有需要再做一次；但他後來仔細一想，無論有沒有他參加，KONAMI 大概都會照樣推出 SH2 重製；既然如此不如自己親自參與，至少可以確保重製版不會和原版相比變成了完全是另一個方向的別的東西。

講嘢咁真得唔得架...

另外山岡晃的分享也很有意思：他表示為了重製版，由零開始重新製作了遊戲中所有的音樂；當然一些地方有保留原版音樂的旋律或片段，但總之所有的配樂都是完全重新錄製。山岡晃表示很高興原作配樂如此受歡迎，還透露今次為 SH2 重製版製作的音樂總長度超過 9 小時，正在苦惱如何將這些音樂製作成原聲碟（Original soundtrack）。

更多嘉賓分享及訪問內容可參考另文：



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Silent Hill 2 重製版 4 小時試玩心得：氣氛營造滿分

＊以下遊戲圖片均為官方截圖或由官方提供的影片中擷取

今次試玩會非常大方，有足足 4 小時讓大家試玩遊戲。其實試玩中提供的應該已是完整可玩到最尾的版本，不過是次解禁只到第一次和 Pymarid Head（金字塔頭）戰鬥的部份為止；而說來慚愧，記者用盡 4 小時的試玩時間也就只是剛好去到能打完 Pymarid Head，只能就這幾個小時的體驗分享心得。

會場本身布置都好有氣氛

要一句話簡單解釋 SH2 重製版的玩法是「沒有商人但有迴避動作的生化4重製」：遊戲採用現今 TPS 標準的越肩視角，不論解謎還是戰鬥都和生化4重製頗為接近；如果近年有玩開生化危機系列的重製版本，SH2 重製也會很容易上手。

視角很有bio 4感對吧

遊戲畫面方面，在效能模式下，記者認為比起以 RE Engine 製作的《Biohazard 2》、《Biohazard 4》重製，此兩者的畫面細緻度可能略為優勝；但 SH2 重製在氣氛營造上就要更為出色。尤其是團隊對整體色調、濾鏡的運用十分獨到，完美展現了 Silent Hill 小鎮應有的風光：灰暗、寂靜、凝重、無生氣；偶然會有少許較噁心的位置，但整體並不以奇異的生化場景來吸引玩家的眼球。

小鎮內起霧的時候，真的有少許胸口壓不過來的感覺

在效能模式中，偶然會有 KONAMI 遊戲經典的「頭髮起格」情況（有玩《仁王》就知道是怎樣了）；不過除此之外的畫質都令人很滿意，而且能有穩定的 60 FPS。以上種種出色的表現，再加上完美配樂帶來極佳的環境氣氛，稱得上真正沉浸式體驗，官能享受非常出眾。

兩個字形容就是「好feel」

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恐怖遊戲苦手都玩到

記者非常不擅長恐怖遊戲，也極度承受不了 Jump Scare，就連 Bio 8 的洋館（貝內文托宅）、Bio 4 的地下靈廟等關卡記者已幾乎頂不順。不過雖然 SH2 重製雖然氣氛營造極佳，但玩起來時反而沒有以上提到的地方來得恐怖。

可能是因為 SH2 中設有特殊道具「收音機」，附近有敵人時會播放雜音作提示，如是者玩家就可提早作好面對敵人的準備，就不用那麼怕有 Jump scare，到敵人真的現身時也能冷靜應付了。玩到一半開始記者甚至反過來主動狩獵關卡中的所有敵人，清乾淨再來慢慢解謎。

但也可能後面去到醫院的部份記者就會承受不住，到時再算了

整體而言，比起要玩家嚇餐死的恐怖、驚嚇遊戲，SH2 重製較為傾向所謂「驚慄」（Thriller）方向：在遊玩期間玩家一直都會被遊戲的氣氛緊緊壓迫、承受沉重的氛圍，讓玩家的神經全面繃緊，一邊面對每個關卡和謎題一邊邊小心翼翼地前進。因此即使你像記者般完全沒辦法玩恐怖遊戲，也是可以試試 SH2。

恐懼源於火力不足，只要有槍就什麼都不怕

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戰鬥系統

相信不少玩家都很關心重製版的戰鬥系統，畢竟之前的宣傳影片中見到 James 用水喉通怒毆敵人的場面。經過記者 4 個小時的研究之後，若單論戰鬥系統，其實《Silent Hill 2》的戰鬥並不算太有深度：遊戲中武器的種類和攻擊方式並不多，早期就只有木棍（近戰）和手槍兩種；另外還有閃避動作，閃過敵人的攻擊之後可以立即反擊。

大家最愛的金字塔頭是遊戲中第一次 Boss 戰。

如果你像是記者般較為擅長動作遊戲的話，會發現本作的戰鬥其實相當「回合制」：在不使用槍械的情況下，只要閃過敵人的攻擊就可以近戰打兩三下，然後敵人會發動霸體反擊，再閃過去時又可以再打兩三下。

沒有得你的允許 我一棍毆落去...

這種說法聽起來可能會覺得遊戲在戰鬥方面較為淺白，但這方面記者和製作人 持相同看法：就是戰鬥並非是本作的最重點。記者認為 SH2 重製如今的戰鬥系統深淺是恰到好處；讓玩家既不會太過集中在戰鬥之中、從而減低了對遊戲整體氣氛營造的感受；又不至於太過淺白無聊，令人覺得戰鬥只是在浪費玩家時間。

當然這些也僅針對遊戲早期到第一次 Boss 戰為止中出現的敵人；說不定到中後期就會有更多沒那麼「回合制」的敵人出現了。

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至於和金字塔頭的首次戰鬥是和原作一樣，玩家只需要一直閃避、生存至指定時間即可，而實際上也不是太難玩，畢竟第一次交戰時金字塔頭的動作並不快、攻擊起手動作也很明顯，基本上只要一直繞圈子、不幸被埋身時就冷靜看準時機迴避即可。

總結：輕鬆年度遊戲提名



記者自己並沒有玩過原版《Silent Hill 2》，不好評論重製版這個方向是否符合原作、好不好等等；但若獨立審視《Silent Hill 2》重製版，記者認為（至少以試玩會中接觸到的部份而言）非常好玩，表現毫無疑問是年度遊戲提名的級數。當然今年很多好遊戲，要說年度遊戲誰屬則很難說；但至少在試玩 4 個小時後，記者對《Silent Hill 2》重製版的水準非常有信心，實 Game 推出時也應該不會令玩家失望（除了女角的造型設計應該是不會改了）。



《Silent Hill 2》重製版遊戲資訊

《Silent Hill 2》重製版將於 2024 年 10 月 8 日發售，平台為 PS5 和 PC（Steam）。如預購遊戲數位豪華版，可獲得 48 小時優先遊玩權；而遊戲的實體豪華版則有金字塔頭所用的大砍刀造型的原子筆作特典。

Konami

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