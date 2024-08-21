劇場版藍色監獄EPISODE凪｜熱血足球BL友情完美結合｜送電影門票｜大熱足球動漫《藍色監獄 BLUE LOCK》，第二季動畫出年先有得睇，好在以人氣CP 凪誠士郎 x 御影玲王 為主角的電影《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》8月22日就在香港上映，等fans可以止止咳。



新世代足球動漫代表作

要選一部代表這個世代的足球動漫，《藍色監獄 BLUE LOCK》一定有份。首先它對日本足球重視團隊精神的打法另有意見，打造出一部非一般的足球動漫。更塑造了大量外表、性格都極具魅力的靚仔足球員，除了熱血對賽、必殺射門，角色們性格和價值觀之間的對撞，帶點BL風的關係描寫完全滿足動漫迷胃口。

【01空間】答問題免費送《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》電影門票一張｜名額10個

《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》海報

未看過《藍色監獄》都能入局

日本人注重團體精神、先考慮別人，但這種「禮讓」來到足球場上就未必通用，在球隊需要入球時，前鋒豈能再你推我讓、單刀橫傳？《藍色監獄 BLUE LOCK》正是講日本國家足球隊因為16強止步，決定實行「BLUE LOCK藍色監獄」，挑選300名潛力高中前鋒進行嚴格閉門訓練，淘汰299人選出1位「最以自我為中心」的日本代表隊前鋒。

《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》劇照

《藍色監獄 BLUE LOCK》原作以潔 世一為主角，而《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》就改以人氣角色凪誠士郎為主角。凪 (日文讀音：Nagi) 是一個絕對天才，但正因任何事情都難不到他，凪不理解凡人為何要活得那麼辛苦、那麼努力，只想輕鬆打手遊過日子。後來他遇上影響一生的好友和伯樂御影玲王，玲王看中凪的足球潛質，強拉他一起組隊踢波。後來二人被選入「藍色監獄計劃」，電影正是以兩人視點重書寫動畫第一季劇情。因此電影獨立而完整，未看過原作也能輕鬆理解。如對其他出場角色感興趣，大可回頭找《藍色監獄 BLUE LOCK》動畫第一季來看。

左起：御影玲王、凪誠士郎《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》劇照

御影玲王《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》劇照

凪誠士郎《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》劇照

【01空間】答問題免費送《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》電影門票一張｜名額10個

足球少年熱血友情、融入淡淡BL味

《BLUE LOCK》跟一般足球動漫大不同，「藍色監獄計劃」最終只有一個勝利者，角色間性格與價值觀對撞寫得精彩，更輕描淡寫的將BL（Boys Love 男性愛情元素）元素融入伙伴之間的「絆」，好此道者自會意會、無感者也不會覺得突兀。比如故事中段加入「勝方可從敗軍搶走一個選手」的玩法，當主角潔世一的伙伴蜂樂迴被搶走後，後者一句「想要我就搶我回來」，這根本是三角戀對白呀！

蜂樂迴《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》劇照

不過講BL味，始終是電影一對主角凪誠士郎、御影玲王CP。凪最終完全聽令於玲王，收到指令後還會講「Yes My Boss」，原來兩人是這種關係？到後來凪決定放棄玲王改與潔組隊，玲王倒坐地上不甘流淚，根本就是BL掠奪愛劇情啦，難怪首映中的女影迷不少都睇到蔽面尖叫。

（左起）潔世一、凪誠士郎《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》劇照

【01空間】答問題免費送《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》電影門票一張｜名額10個

YouTuber Yuna：凪 x 玲王 CP真香

首映當日記者在散場後撞到YouTuber Yuna，她非常喜歡BL元素，問到對《EPISODE凪》的感想，她覺得用凪跟玲王的CP角度睇故事很有意思，又提到電影並不是照搬原作：「睇原作只會見到玲王被拋棄後因愛成恨的一面，但電影加了一些他內心獨白，原來他想過與凪開心放別，但實際則開不了口。」再加上片尾的一段驚喜彩蛋，令Yuna更加喜歡凪與玲王這對CP，她特別提到：「差唔多完場佢地背對背企嗰幕，有個細節真係好攞命，大家要留意下。」

YouTuber Yuna非常喜歡《劇場版藍色監獄-EPISODE凪》中的BL元素。

Yuna最愛角色蜂樂迴那句「想要我就搶我回來」。

8月23日起｜又一城劇場版藍色監獄 Pop Up Store

首個香港《藍色監獄》官方期間限定店，將會在8月23日起登陸又一城，場內會有凪跟潔世一的巨型立像打卡位，並會發售多款首賣精品，更有電影限定前賣券套裝。在首映當日，主辦Medialink更帶了一批精品率先曝光，即睇圖輯。

又一城劇場版藍色監獄 Pop Up Store

日期：2024年8月24日至9月1日

時間：上午11時至晚上9時

地點：九龍塘又一城商場LG2層

又一城劇場版藍色監獄 Pop Up Store