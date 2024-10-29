揭秘Sanrio與San-X品牌差異　角落生物與Hello Kitty不是同公司

Chiikawa（吉伊卡哇）、Hello Kitty、玉桂狗（大耳狗）、趴趴熊...這些人氣角色你一定看過！



就算不知道他們的名字，你也一定看過拉拉熊、角落生物、烤焦麵包、黑白豬及掌上萌寶小海豹等經典IP，可愛的形象加上貼近生活的人物設定，不論出現在文具、衣服還是超商的集點活動，總會讓人想全部打包、收入囊中。

IP強大的吸金能力和熟悉的畫風也一度讓人誤以為他們和Hello Kitty（凱蒂貓）、蛋黃哥同隸屬於Sanrio（三麗鷗）旗下，究竟他們是同一間公司所創造的人物嗎？公司之間又有什麼差異呢？《網路溫度計DailyView》帶您一文了解。

San-X的成名角色（San-X）

「這2間公司」原來並不相同？角色定位、差異一次看

San-X（サンエックス）是創立於1932年的文具企業，以創造和行銷可愛卡通形象為人所熟知，每個角色皆有屬於自己的背景故事及漫畫，人物設定飽滿，旗下IP包含拉拉熊、角落生物及烤焦麵包等，平時以販賣角色版權、製造文具、雜貨、玩偶等為主要收入來源，在日本主要都市均有銷售分公司及San-X的專賣店鋪、產品。

近年來San-X成名角色有耳熟能詳的拉拉熊、掌上萌寶小海豹及角落生物，還有台灣超商經常聯名的深情馬戲團、黑白豬和靴下貓等，這些角色無論是在日本國內還是國外都大受歡迎，擁有龐大的消費市場。

San-X的成名角色（San-X）

San-X品牌下的著名角色：

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Sanrio（サンリオ，三麗鷗）則是創立於1960年，與其他基於文化、內容打造的IP角色不同，Sanrio公司所創造的人物多以無故事內容的肖像類IP為主，目的是為了給Sanrio的業務授權更大的發揮空間。

知名角色如Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、酷洛米等，經常會透過聯名合作、主題展覽推出各種限定商品，種類包含各式生活用品、服飾、家電，甚至與航空業聯名，在飛機上也能看見Sanrio的全明星陣容，將IP角色遍佈人們的生活軌跡，讓粉絲心甘情願掏出錢包支持心愛的角色。

Sanrio（サンリオ，三麗鷗）則是創立於1960年（Sanrio）

Sanrio的全明星陣容：

San-X是Sanrio旗下的子公司嗎？

由於San-X和Sanrio兩間公司的名稱相似，所創作的IP人物畫風相似、知名度高，擁有許多忠實粉絲，所以經常讓人誤以為San-X是Sanrio旗下的子公司。但他們之間並沒有所屬關係，只是因為公司名相似才會被網友們搞混，兩家公司都是獨立運作、互為對立關係的企業喔！

Sanrio與San-X是兩間不同的公司。（Sanrio）、（San-X）

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