《美少女戰士》跨越30年的不滅經典　武內直子與魔法少女傳奇故事

提到童年時期的少女漫畫，腦中是不是已經有浮現幾部作品了呢？這次要來介紹的是粉絲從亞洲、遍及歐美各地的《美少女戰士》作者——武內直子，雖然《美少女戰士》漫畫已經問世超過30年，但到現在還是不斷地有聯名商品推出、而且十分搶手，而能夠畫出《美少女戰士》的武內直子究竟有什麼特別之處呢？



魔法少女戰隊漫畫始祖—武內直子

魔法少女戰隊漫畫始祖—武內直子（X）

以《美少女戰士》聞名的武內直子（武内 直子／たけうち なおこ），暱稱是「直子公主」，生於1967年3月15日，配偶是《幽遊白書》、《獵人》作者富堅義博，山梨縣出身的武內直子，畢業於共立大學藥學部（現慶應大學），且也取得了藥劑師證照，並且有藥劑師及臨床檢查技師身分，在大學畢業、從事醫學相關一段時間後，全心投入原本是興趣的漫畫事業。

《美少女戰士》（X）

武內直子老家經營珠寶店，因此武內直子對於寶石及礦物方面的知識相當熟稔，高中時期又參加了天文社，加上直子本身也喜歡漫畫、動畫、特攝等次文化，國中時期就是《宇宙戰艦大和（宇宙戦艦ヤマト）》的粉絲外，多元的興趣自然地影響到武內直子的創作；《美少女戰士》內的角色、世界觀設定常使用寶石礦物、宇宙來設定、命名，再仔細地觀察會發現，角色的衣裝、飾品也都是參考精品品牌設計的喔！

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由於家庭狀況相當富裕，武內直子開著保時捷愛車提交《美少女戰士》草稿的過往相當有名，本人也相當喜歡在晚上開著愛車兜風，而在《美少女戰士》開始賺錢之後，武內直子又再買了一台法拉利（和角色天王遙同一台F512M）；武內直子也曾經為了蒐集《美少女戰士》的同人誌，親自繪製同人誌也參與同人場出攤。

武內直子與丈夫富堅義博共同創作《おおぼーぬー と ちぃぼーぬー》（X）

武內直子在高中時期便開始投稿講談社少女漫畫雜誌《なかよし》，1986年大學時期便以《LOVE CALL》在《なかよし》出道；但武內直子的作品量並不多，除了《美少女戰士》是長篇作品外，作品多在三集以內完結，以及一些短篇、插畫、畫冊及填詞作品；也與丈夫富堅義博共同創作《おおぼーぬー と ちぃぼーぬー》。

1999年武內直子與富堅義博完婚（X）

1999年武內直子與富堅義博完婚，當時的司儀是由《美少女戰士》的月野兔聲優三石琴乃以及《幽☆遊☆白書》浦原幽助聲優佐佐木望擔任。婚後武內直子除了在《ヤングユー》上連載隨筆漫畫，描繪婚後生活、現役時的軼事及擔任丈夫富堅義博的助手。

武內直子連載隨筆漫畫，描繪婚後生活、現役時的軼事及擔任丈夫富堅義博的助手。（X）

武內直子代表作品

武內直子創作的作品並不多，除以下介紹的作品外，幾乎都是短篇漫畫，但不少日本人心中的少女漫畫代表作中，一定會有一部武內直子的作品呢！

1、《水手戰士V（コードネームはセーラーV）》

《水手戰士V（コードネームはセーラーV）》（X）

原本是1991年在少女漫畫雜誌《るんるん》上刊載的單篇作品，後因《美少女戰士》改編為動畫，《水手戰士V》配合發展也在1993年起連載化、和在《なかよし》連載的《美少女戰士》同時連載，是《美少女戰士》的前傳作品。

《水手戰士V（コードネームはセーラーV）》（X）

主角是中學一年級、朝著成為偶像的夢想而努力的愛野美奈子，有天遇見了會說人話、額頭上有新月記號的白貓阿提密斯和首領，阿提密斯指出美奈子是要成為美少女戰士的人，賦予了金星守護戰士的名義，並提供變身裝置—新月形變身粉和變身筆，而美奈子也有了「水手服戰士Sailor V」的身分，開始了與黑暗帝國代理人作戰、保護地球的使命。

而美奈子想起來了前世，以及保護月亮王國公主的職責，後來放棄了Sailor V的身分，以Sailor Venus的身分繼續水手服戰士的真正使命。

2、《美少女戰士（美少女戦士セーラームーン）》

《美少女戰士（美少女戦士セーラームーン）》（X）

《美少女戰士》是武內直子最知名的作品之一，簡稱為《SM》或是《美戰》，以1991年《水手戰士V》短篇為故事發展基礎，1992年起在《なかよし》開始連載至1997年，原版漫畫共計18集。

《美少女戰士》在漫畫連載甫開始時便宣布動畫化，並且以戰隊來設計，而漫畫本身則是科幻風格較強烈的魔法少女戀愛漫畫，同時連載的《水手戰士V》補足了《美少女戰士》主線以外的內容，豐富的內容也擴大了讀者群，讓《美少女戰士》在1993年成為了《なかよし》看板漫畫，稀有地以少女們為主角的漫畫讓讀者群不限於女性、更擁有為數不少的男性讀者。

大受歡迎的程度讓動畫衍伸出原創內容、連續做到第5季，甚至還有改編為音樂劇、動畫電影化等衍伸作品，《美少女戰士》更獲得了1993年的第17回講談社漫畫賞少女部門受賞，單行本至今售出超過4600萬部。

《美少女戰士（美少女戦士セーラームーン）》（X）

《美少女戰士》內容敘述國中二年級的主角月野うさぎ（月野兔）在遇到了會說人化的黑貓露娜，獲得了變身成愛與正義的水手服美少女戰士的能力，並與邪惡組織戰鬥以保護街道的人們，而後月野兔陸續與水星、火星、木星與金星等多個水手服戰士相遇、組成水手服戰隊，持續地與邪惡組織戰鬥。

3、《Theチェリー・プロジェクト》

《Theチェリー・プロジェクト》（X）

《Theチェリー・プロジェクト》是武內直子1990~1991年在《なかよし》的連載，漫畫共計3冊完結，以花式滑冰為主題的運動少女戀愛漫畫，被稱為傳說中的滑冰漫畫。

主角是國中生飛鳥ちえり，自小在身為專業滑冰者爸爸的薰陶之下，也有一定的滑冰技術，最憧憬的偶像是滑冰少年組冠軍続正紀。有天続正紀轉入了飛鳥的班級中，而飛鳥也因続正紀的一番話進入了滑冰社，也漸漸地成長，而後続正紀提案在學園祭做一座滑冰場，並且與飛鳥搭檔為雙人組進行表演。在與続正紀組成搭檔後，飛鳥也以成為滑冰雙人組第一為目標。

武內直子現況

在《美少女戰士》30週年時成立官方粉絲團「Pretty Guardians」（X）

武內直子2015年成立了個人公司「株式会社プリンセス・ナオコ・プランニング（Princess Naoko Planning，簡稱株式会社PNP）」，將《美少女戰士》相關版權陸續收回自己的手中，並隨即推出了最忠實於自己原著設定的動畫《美少女戦士セーラームーンCrystal》，並在《美少女戰士》30週年時成立官方粉絲團「Pretty Guardians」（海外可加入）。

俄羅斯滑冰選手Evgenia Armanovna Medvedeva穿著水手服滑冰，2020年更成為了《美少女戰士》的冰上演出「美少女戰士 Prism On Ice（美少女戦士セーラームーン Prism On Ice）」的主演呢！（X）

深植在不少人童年心中的《美少女戰士》，不僅只有亞洲，甚至喜愛日本動漫的俄羅斯滑冰選手Evgenia Armanovna Medvedeva也穿著水手服滑冰，2020年更成為了《美少女戰士》的冰上演出「美少女戰士 Prism On Ice（美少女戦士セーラームーン Prism On Ice）」的主演呢！

橋本環奈（X）

雖然武內直子已經處於半退休的狀態，但還是能夠不時的看到《美少女戰士》的蹤影，近年除了彩妝品、精品服飾、飾品都有推出聯名商品，也有為韓國偶像Jennie繪製形象圖。

為韓國偶像Jennie繪製形象圖（X）

經典不滅的水手服少女戰隊《美少女戰士》

對於武內直子是不是有多一點了解了呢？雖然武內直子最近沒有新的創作、《美少女戰士》也早已完結，但現在仍然不斷地有《美少女戰士》的商品推出、跨界改編演出，身為《美少女戰士》粉絲可是相當幸福呢！

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