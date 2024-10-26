《亂馬 1/2》Netflix重製版 經典入浴畫面用這方法處理惹熱議
撰文：JUKSY 街星
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由漫畫家高橋留美子創作的經典作品《亂馬 1/2》近日在 Netflix 重製播出，其中主角亂馬因受詛咒只要一遇水就會從男生變成女生，也讓《亂馬 1/2》重製版首播的亂馬入浴上空畫面意外引起熱烈討論！
Netflix《亂馬 1/2》重製動畫首播，經典入浴畫面引熱議！
在《亂馬 1/2》第一話中，有一幕是女生型態的亂馬準備要入浴洗澡，並以裸上身的姿態呈現，但卻被巧妙地用「乳首消失」方式處理，而引來許多網友熱議討論。
經典作品《亂馬 1/2》已在 Netflix 重製播出：
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因為在漫畫原作中，其實是有乳頭裸露的畫面，但因呈現方式並非太過情色加上故事情節是以輕鬆喜劇為主，因此並沒有造成太多負面觀感。
而對於 Netflix 播出時刻意將乳頭消失的處理手法，雖然有部分粉絲覺得相當遺憾並沒有忠於原作，但大部分還是認為 MAPPA 製作組已經盡力了。
看完 Netflix《亂馬 1/2》重製動畫首播，經典入浴畫面卻意外引熱議，你有什麼想法呢？
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