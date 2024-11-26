手遊 Pokemon TCG Pocket 推出快一個月了，各位收集齊基本卡牌未？抽中幾多隱藏卡呢？有網民計過，需要 655 日才能達到零課金集齊「最強基因」系列圖鑑中所有卡牌。想快，自然就要課金！有位超級課長公開自己花了 1500 美元所集得的全卡牌+隱藏卡！



網民 Weens4Life 於 Reddit 討論區貼文分享，他一共花了1500 美金（$11670港元）才集齊「最強基因」圖鑑中 226 張基本卡以及 60 張隱藏卡。事主表示要集齊基本牌「其實唔難」，大至花200美元左右就儲好儲滿，但各種隱藏卡的中獎比率就細得多，有1300美元都是花在抽隱藏卡，事主最後統計，今次課金行動一共爆了 1,741 包卡，共收 8,582 張卡牌，並因此升等至LV 47，兌算後足足花了$11670港元！

可能因為PTCG實體卡本來就有升值及保值作用，Pokemon玩家社群並沒有笑樓主傻，反指這手遊本身設計很佛心（也是一個吸引玩家開始玩實體卡的最佳宣傳），無課亦能玩得爽快開心，更有網民感謝課長：「冇你地重課、我哋邊有免費game玩」、「希望出現更多課長，這手遊才能營運得更長久。」「貴過我一個月屋租！」「1500美元係咪你散紙包面個浸？不如分少少畀我（笑）」「我爆真卡都未玩到1500美元」

有玩開PTCG實體卡的網紅指1500美元真心不貴，要集齊相同款式的實體卡牌，估計將要花3,200 美元（24,900 港元）：「不過抽牌都講運氣，可能你唔使用到千五美元就集齊全套都未定。」但亦有人認為花那麼多錢，不如玩實體卡：「真卡先可以賣到錢，手遊總有一日會關服，唔值得。」

各位讀者又會不會花大錢去抽Pokemon TCG Pocket 虛擬卡呢？