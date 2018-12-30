芒亨M？《Project PK》韓國手遊玩法似足魔物獵人　玩家受落嗎？

【Project PK】近日在韓國首爾舉辦的年度遊戲發表會中，LINE GAMES公布了這一隻手遊《Project PK》，相信很多玩家和筆者一樣，看到遊戲封面也聯想到《Monster Hunter》（魔物獵人）系列。遊戲預計在2019年推出，從宣傳片中，看到的只有《MH》﹑《MH》和《MH》，由角色裝備﹑怪物外觀，到玩法和動作，都充滿濃厚的《Monster Hunter》味道。

《Project PK》主打多人共鬥，4名玩家使用各種武器，共同狩獵地圖上的巨大生物。從宣傳片中看來，《Project PK》的地圖有一定規模，玩家要在不同的區域中尋找和討伐怪物。沒錯，以上的描述和《Monster Hunter》很像。

整體動作也算是流暢（《Project PK》宣傳片截圖）

Unreal Engine 4打造的手遊

《Project PK》使用Epic Games開發的遊戲引擎「Unreal Engine 4」打造，即是與《絕地求生》（PUBG）﹑《PUBG Mobile》﹑《Ace Combat 7》使用一個引擎。基本上遊戲的畫質﹑動作流暢度等都有一定的保證。可是，在宣傳片約30秒的位置，有一小段的實機戰鬥畫面，感覺上欠缺打擊感。而且畫面拉近怪物後，皮膚和動作就不太細緻，多用閃光來蒙混過關。

抄襲《Monster Hunter》的地方太多

坦白說，筆者對手遊市場的有點失職，一隻又一隻的倒模作品，或是經典online game的 「M化」，出來的只有雷聲大雨點少，有點把玩家純粹當成搖錢樹似的。就連推出很多高質素遊戲的韓國遊戲商也開始推出這類倒模遊戲，今次就輪到抄襲程度如此大的作品推出。

+ 4 + 3 + 2

武器﹑怪物9成相似

從宣傳片中看來，《Project PK》將收錄的武器正如《Monster Hunter》的片手劍﹑雙刀﹑大劍﹑大鎚﹑輕弩。就連武器的基本外型也非常相似。而怪物方面，就沒有《Monster Hunter》的真實，比較西洋卡通風，不過怪物型態和動作說是抄襲《Monster Hunter》也不足為過。

芒亨手遊有市埸？

現今的遊戲市場，是以多人遊戲為主導，手機遊戲更甚。隨時隨地可以連線遊玩，同時可以用這方式傳播和留住玩家。但《Monster Hunter》即使在主機上得到巨大的成就，而且主打4人共鬥，但在手遊上仍打不出一片天空。先是《Monster Hunter Portable 2nd G》的iOS版，主機的玩法﹑操控完全放入手機上，但大部分玩家表示沒有PS2和PSP的手感，完全移植反而令玩家難嫁感受到《MH》的樂趣。而來到2015年推出的《Monster Hunter Explore》，即把《MH》的玩法濃縮，更適合手機上的操作。可是，遊戲只在開首時吸引到玩家注意，最後也因為「這是殘缺版MH」﹑「改變了操作不再考技術」等藉口，導致只能留下忠實粉絲遊玩。

抄襲遊戲會大熱？

是因為主機上的《MH》太深入人心，還是這遊戲的玩法根本不適合手遊，導致沒有一隻手機版可以吸引到大部分的玩家，筆者無從稽考，知道的就是這隻抄襲而來的《Project PK》如果要成功，就要做到比《Monster Hunter World》還要出色的表現，不過這應該不太可能吧，畢竟這只是從抄襲與模仿中得出來的作品。