小島秀夫雜誌新年賀詞　暗示《Death Stranding》2019年發售？

遊戲動漫
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不經不覺，小島神（小島秀夫）開發的《Death Stranding》（暫譯《死亡擱淺》）己公布3年有多，雖然久不久都會有新情報公開，但始終遊戲實際玩法以及最重要的發售日一直都未有公布。而最近小島秀夫的一段新年賀詞，可能是暗示《Death Stranding》將於2019年內推出。

這段賀辭來自日本遊戲雜誌《Fami通》（ファミ通），Fami通每年過年都有個固定欄目「ゲームメーカーからの年賀状」（來自遊戲開發者的新年祝賀），也可以理解為廠商在新年想和玩家說的話。其中最注目的當然是我們的小島神，他的年賀狀只有簡單一句：

2019年がクジラ年!? 「DEATH STRANDING」（デス・ストランディング）楽しみにしていてください。
小島秀夫

圖片來源：https://twitter.com/Famitsu_Hayashi/status/1078136642152554496

翻譯成中文就是「2019年是鯨年嗎？請期待DEATH STRADING吧」。我們當然知道2019年是豬年，而十二生肖裡面也沒有鯨魚，不過只要有留意小島秀夫或DEATH STRADING，當然會知道「鯨魚」有著特別含意：首先是由DEATH STRANDING最初公開的場景便是一大堆鯨魚擱淺在沙灘上；小島自己的工作室「Kojima Productions」之logo影片中也有著立體投影的鯨魚躍出水面的畫面；DEATH STRANING這遊戲名字和鯨魚擱淺的英文「Cetacean stranding」相呼應等等...

另外一方面，有參與DEATH STRADNING日語配音的知名聲優「大塚明夫」（蛇叔也是他配音），在推特上發帖指自己已完成2018年所有工作，而小島秀夫則回應感謝他的辛勞。這樣是否可以理解為大塚明夫在DEATH STRANDING的配音工作也已經殺青、遊戲完非常接近完成呢？

當然，就算有如此多明示暗示，一切最終還是要等官方正式公布；個人認為遊戲就算不是今年最遲2020也會上架，否則到時可能PS5都要來了。

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