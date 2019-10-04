Switch Pokemon《寶可夢 劍．盾》導入自動存檔／經驗值分配設定

日本Pokemon預定於2019年11月15日在全球Nintendo Switch主機上推出，支援日文／英文／西班牙文／法文／德文／義大利文／韓文／繁體中文／簡體中文等多種語系的人氣收集養成RPG《精靈寶可夢》系列最新作《寶可夢 劍．盾》（Pokemon Sword ＆ Shield／ポケットモンスター ソード・シールド），據海外Game Informer獨佔取材報導指出，本作將會導入ON／OFF自動存檔與經驗值分配等系統讓玩家們使用。

在《寶可夢》系列主線中，記錄存檔通常都是要開啟主選單來手動執行進行記錄保存，如此一來關機後重開時才能讀取這個記錄存檔從上次中斷點進行遊戲；但在這次的《劍．盾》方面，大森滋總監表示，本作將會採用自動存檔的設計，例如當玩家們在原野進行探索等各種動作的時候，系統將會自動連線進行保存（在城鎮也是如此）。不過如果玩家們不想使用自動存檔，系統還是有提供手動存檔的功能，玩家們也可以透過系統設定將自動存檔關閉，在自由度上可說是非常的高。

除此之外，在這次的《劍．盾》中，還有一個與之前不同的大型改變，那就是經驗值分配的部分。據消息指出，在這次《劍．盾》裡，當玩家們派出寶可夢出場將敵人打倒時，系統會自動分派隊伍全員等比例的經驗值（之前系列作中，打倒敵人的寶可夢可以獲得比較多的經驗值，如果有其他寶可夢也想獲得經驗值，必須靠學習裝置道具或是在戰鬥中交換才行）。但在本作裡，經驗值將會平均分配給隊伍全員（所以沒派上場的寶可夢也可以獲得經驗值），對想要練寶可夢等級的玩家們來說，可是非常方便的設計！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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