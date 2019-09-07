Pokemon 寶可夢 劍盾 收藏百款咖哩食譜　網民：不如收錄多點精靈

Switch《寶可夢 劍盾》Pokemon Sword Shield新情報：玩家可收集過100款咖哩食譜，製作美味食品增加小精靈好感度。網民不單沒覺得有趣，還群起恥笑：「又話冇容量收錄全部舊精靈，又有空間整咖哩？好矛盾！」

Pokemon Sword Shield《寶可夢 劍盾》在任天堂9月5日Nintendo Direct 網上直播中公開更多玩法：

1）主角角色可custom服飾、髮型外觀。

2）新增Pokemon Camp 寶可夢營地，可以跟收集到的小精靈作訓練、玩遊戲。

3）日本人露營最喜歡煮咖哩飯，是一種文化，所以玩家可在遊戲過程中收集到咖哩飯配料，共可組合出共100種食譜！給精靈試食，高分即有獎勵。

遊戲內有服裝店，有大量服飾發售。（任天堂宣傳片截圖）

用毛毛棒相當Pokemon玩，這畫面有點SM呢！気持ちいい！（任天堂宣傳片截圖）

+ 4 + 3 + 2

日本人去露營最喜歡煮咖哩，已經是一種文化。（任天堂宣傳片截圖）

整咖哩的過程還有些類似體感操作。（任天堂宣傳片截圖）

Pokemon《寶可夢 劍盾》內的整咖哩mini game，共有100款以上咖哩食譜。

Fans怒哮：沒有精靈 只有咖哩！

但Pokemon fans似乎不太喜歡這新玩法！何解？原來製作人表示在全新作品《寶可夢 劍盾》中，每隻精靈的動作和細節都比以前仔細，換句話說一來容量大、二來重製舊精靈模組需時，所以遊戲不會全數收錄過1000款精靈，只會精選一部份加入《劍盾》。

而玩家就在twitter發炮，表示他們的訴求是精靈，不是咖哩：「與其搞咩咖哩，我更想你地搞多幾隻精靈！」

カエルDX：「今集抽走咁多精靈，但咖哩就竟然有成100種。」（twitter截圖）

更有人笑言任天堂可能將被抽走的Pokemon拿走做香腸了。（笑）

うどどん：「將製作咖哩圖鑑的容量留來做多幾款Pokemon吧。」（twitter截圖）

ヒロ：「你喜歡的精靈，地位比咖哩還不如！笑」（Twitter截圖）

理性上當然知道，做幾十款咖哩汁、牛肉、腸仔，其工作量和資料容量都不能跟做精靈相比，其實fans都是半開玩笑，借勢再給任天堂壓力，希望可以追加更多精靈。