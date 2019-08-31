日本男孩父母Pokemon切伊貝生日蛋糕痛哭崩潰　可愛反應萬人瘋傳

雪糕甜品連鎖店Baskin-Robbins（芭斯羅繽／31雪糕）近日同《劇場版 寵物小精靈 超夢夢反擊戰 EVOLUTION》展開合作，推出多款夏季限定的精靈寶可夢／寵物小精靈為主題的甜品。日本有位小男孩跟妹妹慶祝一歲生日，家人買了個伊貝雪糕蛋糕，點知小男孩可能覺得伊貝太可愛怎能食伊貝，切蛋糕時反應非常大！
美國雪糕店集團Baskin-Robbins（31雪糕）月初跟Pokemon電影《劇場版 寵物小精靈 超夢夢反擊戰 EVOLUTION》合作，在日本推出多種口味的Pokemon單球雪糕筒、單球雪糕杯（附送文件套兩種）、6-12球雪糕套裝盒以及比卡超、伊貝大頭雪糕蛋糕。據知「31雪糕x Poke夏季活動 劇場版 寵物小精靈 超夢夢反擊戰 EVOLUTION公開紀念」已延續至9月13日。
31雪糕x Poke夏季活動 劇場版 寵物小精靈 超夢夢反擊戰 EVOLUTION公開紀念，已延續至9月13日。
伊貝、比卡超大頭雪糕蛋糕（點擊放大圖片）：
其他甜品（點擊放大圖片）：
伊貝頭雪糕蛋糕應該有着朱古力外皮，至於內餡則是雲呢拿香草味和朱古力味，可愛之餘相信都好味。成年人或者可以毫無罪惡感地切開合割伊貝雪糕蛋糕大快朵頤，不過小朋友幼小心靈應該會不忍心這樣做。
妹の誕生日🎂— ここ (@nyannyannyai) August 26, 2019
サーティーワンのイーブイのケーキでお祝いしたよ‼︎自分のケーキかのように喜ぶ息子💦耳１つ食べてご機嫌‼︎#31とミュウツーの逆襲#サーティーワン #大好き #小僧 pic.twitter.com/B7bQOc4nQR
Twitter網民「ここ」（@nyannyannyai）上傳的影片惹來網民瘋傳熱話。ここ慶祝細女一歲生日，買來31雪糕的伊貝蛋糕，應該只有三四歲的小男孩哥哥超開心，此位小正太在開箱時興奮得露出了滿意的勝利笑容，簡直把它當成自己的生日蛋糕，更很快便吃掉了伊貝的一邊朱古力耳朵（見上圖）。
不過在目睹伊貝生日雪糕蛋糕被切成兩半後，正太哥哥仔便晴天霹靂哭了起來，去到後面仲誇張到雙手掩面。他哭叫：「伊貝 ...... 伊貝 ......嚇人！」
イーブイ✨切られたって泣く😭😭😭#31とミュウツーの逆襲 #サーティーワン pic.twitter.com/wcpRJfh0lI— ここ (@nyannyannyai) August 26, 2019
小正太應該是看到伊貝頭被「劏開」時被嚇倒了吧，他一定覺得下刀的媽媽殘忍傷害了小伊貝，輕輕地用小手打了她一下。只能夠話細路仔的赤子之心是很天真無牙的，即使是雪糕蛋糕，也想像到可愛的小伊貝被「分屍」時會感到疼痛，又驚又傷心。但最後到底他有無食到個蛋糕？
たくさんのコメント、いいねやリツイートありがとうございました(^^)💕息子を心配してくださる方、可愛いといってくださる方、優しい方がたくさんいるなととても嬉しくコメント読ませていただきました😊お一人ずつお返事が出来ずすみません💦💦この後、一口食べたら自分で嬉しそうに食べてくれました🍰 pic.twitter.com/eL7TwtX7UV— ここ (@nyannyannyai) August 28, 2019
有可口的雪糕食，細蚊仔又點會不捨得吃，眼裡流淚，身體卻很誠實。細路有時就是如此矛盾夾麻煩，無得食又喊，有得食又喊。只是好媽媽ここ毫不在意，感謝廣大網民評論、讚好、轉推及擔心兒子，也讚揚兒子可愛又善良，指他吃了一口蛋糕後便再也無法停下來了。
這條喊驚片已經累計1.7萬人轉推、5.2萬人Like。如果你家中有小朋友，不妨下次他們生日又整個卡通樣蛋糕來測試反應（真是黑心）。
Twitter網民以大量卡通蛋糕分屍相回應原帖，笑爆嘴（點擊放大圖片）：