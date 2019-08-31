日本男孩父母Pokemon切伊貝生日蛋糕痛哭崩潰　可愛反應萬人瘋傳

雪糕甜品連鎖店Baskin-Robbins（芭斯羅繽／31雪糕）近日同《劇場版 寵物小精靈 超夢夢反擊戰 EVOLUTION》展開合作，推出多款夏季限定的精靈寶可夢／寵物小精靈為主題的甜品。日本有位小男孩跟妹妹慶祝一歲生日，家人買了個伊貝雪糕蛋糕，點知小男孩可能覺得伊貝太可愛怎能食伊貝，切蛋糕時反應非常大！

美國雪糕店集團Baskin-Robbins（31雪糕）月初跟Pokemon電影《劇場版 寵物小精靈 超夢夢反擊戰 EVOLUTION》合作，在日本推出多種口味的Pokemon單球雪糕筒、單球雪糕杯（附送文件套兩種）、6-12球雪糕套裝盒以及比卡超、伊貝大頭雪糕蛋糕。據知「31雪糕x Poke夏季活動 劇場版 寵物小精靈 超夢夢反擊戰 EVOLUTION公開紀念」已延續至9月13日。

31雪糕x Poke夏季活動 劇場版 寵物小精靈 超夢夢反擊戰 EVOLUTION公開紀念，已延續至9月13日。

伊貝、比卡超大頭雪糕蛋糕（點擊放大圖片）：

其他甜品（點擊放大圖片）：

伊貝頭雪糕蛋糕應該有着朱古力外皮，至於內餡則是雲呢拿香草味和朱古力味，可愛之餘相信都好味。成年人或者可以毫無罪惡感地切開合割伊貝雪糕蛋糕大快朵頤，不過小朋友幼小心靈應該會不忍心這樣做。

Twitter網民「ここ」（@nyannyannyai）上傳的影片惹來網民瘋傳熱話。ここ慶祝細女一歲生日，買來31雪糕的伊貝蛋糕，應該只有三四歲的小男孩哥哥超開心，此位小正太在開箱時興奮得露出了滿意的勝利笑容，簡直把它當成自己的生日蛋糕，更很快便吃掉了伊貝的一邊朱古力耳朵（見上圖）。

不過在目睹伊貝生日雪糕蛋糕被切成兩半後，正太哥哥仔便晴天霹靂哭了起來，去到後面仲誇張到雙手掩面。他哭叫：「伊貝 ...... 伊貝 ......嚇人！」

小正太應該是看到伊貝頭被「劏開」時被嚇倒了吧，他一定覺得下刀的媽媽殘忍傷害了小伊貝，輕輕地用小手打了她一下。只能夠話細路仔的赤子之心是很天真無牙的，即使是雪糕蛋糕，也想像到可愛的小伊貝被「分屍」時會感到疼痛，又驚又傷心。但最後到底他有無食到個蛋糕？

有可口的雪糕食，細蚊仔又點會不捨得吃，眼裡流淚，身體卻很誠實。細路有時就是如此矛盾夾麻煩，無得食又喊，有得食又喊。只是好媽媽ここ毫不在意，感謝廣大網民評論、讚好、轉推及擔心兒子，也讚揚兒子可愛又善良，指他吃了一口蛋糕後便再也無法停下來了。

這條喊驚片已經累計1.7萬人轉推、5.2萬人Like。如果你家中有小朋友，不妨下次他們生日又整個卡通樣蛋糕來測試反應（真是黑心）。

Twitter網民以大量卡通蛋糕分屍相回應原帖，笑爆嘴（點擊放大圖片）：