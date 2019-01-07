《Unreal PT》小島秀夫《P.T.》重製出來？免費體驗最強恐怖遊戲

遊戲動漫
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【Unreal PT】《鬼魅山房》（Silent Hills）系列一直為恐怖遊戲迷津津樂道，以2014年推出的預告式遊戲《P.T.》更有著下載過百萬次的佳績。不過玩家現在已經不能再在PS4上遊玩到《P.T.》，因此有很多粉絲將它重新製作，希望令當時沒法享受到《P.T.》魅力的玩家也能體驗這遊戲的恐怖。

《P.T.》於2014年在PS4上免費推出，作為小島秀夫計劃於2016年推出《鬼魅山房》（Silent Hills）的前奏，《P.T.》就是「Playable Teaser」可遊玩的預告。雖然《P.T.》獲得空前成功，吸引到極多玩家的注意，但KONAMI仍於2015年正式宣布《P.T.》中止開發，以及腰斬2016年推出的《鬼魅山房》。隨消息公開後，更多玩家想再次或嘗試遊玩這隻被恐怖遊戲迷高度讚揚的遊戲，不過《P.T.》也在PS4上下架，玩家只好在網上找一些當時的實況片段觀看。

小島秀夫製作的《P.T.》雖然遊戲時間只有約15分鐘，但已獲得大量稱讚

大學生10個月重製《P.T.》

最新粉絲重製的作品稱為《Unreal PT》，用上了由 Epic Games 製作的 Unreal Engine ，令重製的質素完全比得上原作。《P.T.》其實經過多次的粉絲重制，不過每次都被Konami「勸導」下架。今次由Radius Gordello重製的《Unreal PT》可能也將面對同一命運，如果當時未玩過《P.T.》的玩家，可能要把握機會下載看看。

新增 VR 模式

這名粉絲只利用學校內的 VR 設備，為《Unreal PT》加入了對 Oculus Rift 和 HTC Vive 的 VR 支援功能。不過，由於測試不足，令部分使用 VR 的玩家表示眩暈和反胃。因此，開發者將考慮取消 VR 功能。VR 的代入感，加上《P.T.》的恐怖氣氛，眩暈和反胃的感覺可能不是 VR 的平衡問題，筆者大膽推測是由於太驚慌導致。

遊戲彩彈仍在

這名開發者已經把《P.T.》抽絲剝繭，把遊戲內的細節都高度還原，更重要的是把《P.T.》隱藏在結局的Norman Reedus角色彩彈，重現在《Unreal PT》，直接把Norman Reedus當作可操作的主角。這一款高質素的粉絲重製作品，絕對可以令玩家再次享受小島秀夫為玩家準備的驚嚇體驗，可惜《Silent Hills》只能成為玩家無了期的等待。

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