Biohazard RE：2 生化危機2 重製版 Demo玩後感：必玩遊戲確定

《Biohazard RE：2》《生化危機2 重製版》的「1-shot demo」已於PS4、Xbox One和Steam試推出，玩家可以在限時30分鐘內遊玩，時間內不限通關和死亡次數，不過玩過 30 分鐘後就不之再次遊玩。

筆者已在 PS4 上遊玩了《Biohazard RE：2》《生化危機2 重製版》的demo，玩過後只能說：正式版我買定了！用上由 Capcom 自行開發的「RE引擎」，這隻遊戲已經超越了玩家所認知的「重製版」，說是一隻全新的遊戲也不為過。

一開始的畫面，有一份熟悉感的同時，又後陌生（《生化危機2 重製版》1 shot demo截圖）

一個Demo就令人期待十足

《Biohazard RE：2》《生化危機2 重製版》的「1-shot demo」並不如坊間估計的，30 分鐘內無限距離的內容，玩家已經被限制在一定的關卡範圍內。即是神人 30 分鐘爆機，在這個 demo 中是不可行的。話雖如此，短短 30 分鐘的試玩已令筆者驚喜不斷，不僅畫面大幅度的提升，就連音效和光線都處於高水平。

無須speed run 享受遊戲細節

這裡作出一點提示，雖然「1-shot demo」限時 30 分鐘，不過實測後覺得，如果只在限時內只通關一次的話，時間絕對足夠。玩家完全不用心急趕路，demo 也包含了一些收集和解迷元素，即使和通關沒直接關係，但不妨也細味一下這高質素的重製之作。如果你偏要挑戰最快速度通關的話，那定必要看看筆者帶來的試玩片段，記熟通關路線，看看能否在5分鐘內爆機！去片：

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