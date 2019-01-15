《Ace Combat 7》「天空革新」帶來更有真實感的飛行快感

由日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 1 月 17 日本周四起在 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台推出，至於繁中版也將同步在台上市的人氣作《空戰奇兵》系列最新作《空戰奇兵7 未知天際》（Ace Combat 7：Skies Unknown／エースコンバット 7 スカイズ・アンノウン），隨著遊戲即將上市，官方特地公開本作最新上市宣傳預告影片讓玩家們搶先確認。

（gamebase）

《空戰奇兵7 未知天際》為系列全球累計銷售突破 1,400 萬套以上，主打擬真空戰飛行射擊樂趣的人氣作《空戰奇兵》系列最新作七代。在這次遊戲裡，將會以「天空革新」作為新主題，讓玩家們在廣闊天空享受 360 度高自由度飛行迴轉快感之餘，也能欣賞到包括雲層隨機體飛行產生的各種變化、地形比之前更擬真的演繹等更加充滿真實感的環境特色，搭配豐富的故事等要素，享受更多樣的遊戲樂趣！

另外隨著本作即將於本周四起正式在 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台推出，官方也再度釋出以本作收錄登場的兩款機體「Rafale M」與「Su-57」的最新介紹影片讓玩家們欣賞，作為玩家們在遊戲上市後機體選擇的參考依據，喜歡系列作的粉絲們不妨現在就趕快來欣賞這兩款機體在天空上的英姿吧！

機體介紹影片「Rafale M」↓↓↓

機體介紹影片「Su-57」↓↓↓

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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