【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全星星金幣取得—薄荷諸島

Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）集齊每個World的星星金幣都會發生「好事」，就是可在最後的隱藏World「特別星星」開多一關，8個World共開出8+1個終極隱藏關。要集齊所有星星金幣，以下就提供World3薄荷諸島的全星星金幣攻略：

World 3 薄荷諸島

「噴泉海灘」(3-1)

「南方島嶼的海中散步」(3-2)

+ 5 + 4 + 3

「危險!大狼牙棒的堡壘」(3-堡壘)

「藏著害羞幽靈的沉船」(3-鬼屋)

「泡泡魚飛出來的海上」(3-3)

+ 2

「刺刺海膽小子的岩礁」（3-4)

+ 3 + 2

「住著海龍的海底洞窟」(3-5)

「拉里的魚雷刺客迫近的水城」(3-城堡)

「薄荷諸島」(3-隱藏關)

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