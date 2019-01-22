人氣組合GARNiDELiA再度來港獻技 響喜乱舞今年3月熱爆麥花臣

日本人氣動漫歌手GARNiDELiA即將舉行最大型亞洲巡迴公演，香港站「GARNiDELiA stellacage Asia Tour 2019 “響喜乱舞” in Hong Kong」將於今年3月假麥花臣場館舉行。

以較為近代的動漫歌手組合而言，GARNiDELiA是人氣和實力都較高的一位，在華語區亦有相當多粉絲（包括筆者），亦曾不止一次來港開演唱會。今次「響喜乱舞」亦是出道5周年紀念巡迴演唱會，除了香港還會在新加玻以及東京、大阪、福岡等各地巡迴演出。

而繼上次九龍灣國際展貿中心Music Zone的公演全場爆滿之後，今次演出場地「升級」至麥花臣場館；如果較常在香港欣賞音樂表演，就會知道作為場館而言麥花臣要比Music而今次GARNiDELiA更會連同樂隊一同來港，不要錯過這場現場樂隊演奏加上勁歌熱舞的盛宴呀。

「GARNiDELiA」簡介

為未聽過的朋友簡單介紹一下，GARNiDELiA由女主音MARiA和作曲toku組成，2014年3月以動畫「Kill La Kill」的OP2《ambiguous》出道以來共推出了9張單曲、2首付費下載單曲及5張專輯；GARNiDELi其音樂多變，不論抒情慢歌、跳舞快歌還是節奏強勁的搖滾都手到拿來，就連現場唱功都十分強勁。不過相信最多人認識GARNiDELiA都是因為《極楽浄土》，2016年極楽浄土的舞蹈MV一出便引起網路爆紅，影片目前播放次數已超過4千萬。

「GARNiDELiA stellacage Asia Tour 2019 “響喜乱舞” in Hong Kong」

日期：2019年3月30日(星期六)

開場時間：晚上6:00

地點：旺角麥花臣場館 ( http://macstadium.hkpa.hk/ )

查詢網址：http://www.ed-production.com.hk/

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