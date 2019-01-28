【PS4／Switch】迷宮探索 RPG《不可思議幻想鄉》系列新作7月推出

日本 AquaStyle 預定於 PS4／Nintendo Switch 主機上推出，日本同人大作《東方Project》二次創作迷宮探索 RPG《不可思議幻想鄉》系列最新作《不可思議幻想鄉～Lotus Labyrinth～》（不思議の幻想郷 -ロータスラビリンス-），宣布決定於 2019 年 7 月 18 日正式推出上市。

本作為一款以同人遊戲《東方Project》為題材的粉絲遊戲，遊戲類型採用每次進入迷宮內部構造與掉落道具都會產生隨機改變的隨機生成迷宮探索 RPG 類型，而且在操作性上特別進行簡化，讓初學者玩家們都可以輕鬆享受迷宮探索冒險樂趣，一起在《東方Project》的迷宮世界裡享受探索冒險樂趣！

同時在本作中，也將會收錄從《東方紅魔郷》之後包含敵我雙方角色在內總計多達 120 隻以上的角色登場，玩家們除了可以在遊戲中活用他們各自不同的特殊能力與特徵來進行組隊之外，還可以在由豪華聲優陣容參與配音演出的全語音故事冒險模式中，盡情欣賞他們各種生動有趣的互動劇情故事！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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