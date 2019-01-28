【伊蘇：阿爾塔戈的五大龍】專訪Falcom社長：要讓這系列延續下去

由Falcom監製劇情，宇峻奧汀製作的經典冒險RPG手遊《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》，目前已正式上市並獲得雙平台推薦！此次特別訪問到Falcom社長近藤季洋，發表對於《伊蘇》經典IP的規劃與對系列手遊的期待。

Falcom社長近藤季洋（Gamebase）

Q：《伊蘇》系列是日本經典的冒險RPG遊戲，您對於台灣宇峻奧汀近期推出的正統手遊《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》有什麼看法或是期待呢？

聽到自己所開發的動作 RPG 遊戲，要以智慧型手機遊戲的方式重生，究竟會以什麼樣的方式呈現？會有什麼樣的展開？我自己做為伊蘇玩家的一員也感到非常地期待。

Q：《伊蘇》系列裡面有豐富的劇情和怪物種類，也是玩家們非常喜愛的內容，這些靈感的來源為何？

到目前為止已經推出了很多亞特魯的冒險故事，每次的靈感來源都依冒險內容而異。但是不變的是，我們一直努力繼承伊蘇I、II所持有的原作風格及獨特的品格。在策劃伊蘇VIII時也同樣保持著這個想法。今後我們還是會維持這個方針，配合亞特魯所造訪的地方，製作出符合該時代的伊蘇作品。伊蘇I、II對我們來說可說就像是教科書一樣。

Q：《伊蘇》系列的後續規劃，除了最新推出的手遊外，許多玩家也非常期待最新的系列作品，亞特魯的冒險將會怎麼繼續呢？能夠稍微透露一些最新的消息嗎？

Falcom 於去年年底發表的《伊蘇9 -Monstrum NOX-》，正是目前我們全力製作中的遊戲。從已發表的一些美術圖應該可以看出美術風格跟之前的伊蘇有所不同。遊戲內容除了會延續目前為止的伊蘇風格外，還會加入新的遊戲體驗來提供給玩家。敬請期待之後陸續公開的消息。



Q： 最後，有什麼話想對台灣《伊蘇》系列的玩家說呢?

伊蘇系列已經有很長的歷史，我認為要讓這個系列延續下去，有很多部份需要不斷地做調整來讓它一直進化。但這款遊戲也是Falcom的作品中，最重視遊戲風格延續的遊戲。我們會努力地持續製作，符合各位所期待的伊蘇風格、但卻又能帶給各位驚喜的新作品。敬請期待今後的展開。

遊戲的上市慶祝活動正熱烈進行中，有登入好禮及王者之戰等多項活動，並且只要完成各個競賽的階段目標，即有相當優渥的獎勵可以領取。若能在各個競賽結算時奪下首位，便可獲得獨一無二的專屬限定活動稱號，以及指定英雄的酷炫時裝及武器！

（Gamebase）

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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