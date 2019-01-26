【TpGS2019】帶你睇盡GOODSMILE展品　PERSONA5、FGO仲有趙靈兒！

隨著年關將近，每年固定在這時舉辦的台北國際電玩展今天也正式開放B2C參觀，週五上班日依舊擠進了大批人潮，也似乎能窺見手機遊戲如此普及狀況下遊戲人口的增加。

日本模型大廠「GOODSMILE COMPANY」這次選在電玩展出展，與桌遊樂園一同在世貿三館大放異彩，當然為了符合「電玩」這個主題，所帶來的展品大部分也都與電玩相關，包括《PERSONA5》、《鬥陣特攻》（Overwatch）、《Fate/Grand Order》等，同時也與 ANIPLEX+ 共同開發的《FGO》桌遊一同出展，感興趣的玩家現場可以立刻試玩！

+ 6 + 5 + 4

《FGO》系列

+ 12 + 11 + 10

《鬥陣特攻》系列

+ 6 + 5 + 4

《PERSONA5》系列

+ 2

《FGO》戰棋桌遊

+ 4 + 3 + 2

本次也依舊展出少量已經開放預購或是監修中的白模與上色原型，《仙劍奇俠傳》的趙靈兒當初公布將黏土人化時許多粉絲都相當期待，這次也請玩家們務必走一趟「GOODSMILE COMPANY」親自確認進度吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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