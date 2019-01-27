【TpGS2019】美少女Cosplay大晒冷！轉校生、約會大作戰，仲有…

撰文：gamebase
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電玩展名物除了拿不完的贈品、看不完的對戰，當然還有每家廠商請來爭奇鬥豔的COSER可以殺記憶卡的空間！這次的COSER們也都是各家廠商精挑細選，最美最上相是一定的，但是要符合角色氣質就更看COSER本身的功力，除了有拍照時間外，大家看展時也別忘記與這些美麗的COSER合照並且多說一聲「辛苦了」，相信她們也會對玩家有個好印象喔！
《魔法☆紀錄-魔法少女小圓☆外傳》
《約會大作戰：精靈再臨》
《King’s Raid – 王之逆襲》
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《夢境》
《英雄傳說：星之軌跡》
《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》
台北電玩展2019 Coser／《Dragalia Lost ～失落的龍絆～》（Gamebase）
《凱薩》
台北電玩展2019 Coser／《凱薩》（Gamebase）
《轉校生》
台北電玩展2019 Coser／《轉校生》（Gamebase）
UBISOFT《全境封鎖 2》
台北電玩展2019 Coser／UBISOFT《全境封鎖 2》（Gamebase）
【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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