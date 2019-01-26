【TpGS2019】《Sekiro隻狼》初推PC體驗版　化身獨臂忍者戰國撕殺

由 FromSoftware 及 Activision 攜手打造《隻狼：影逝二度/暗影雙死》（Sekiro）曝光後，許多玩家躍躍欲試這次的死亡挑戰，本次台北電玩展在台獨家代理商英特衛與華碩ROG合作，在「無懼競區」中首度展示PC版體驗，並透過 ROG 搭配 RTX 2080 TI 顯卡的電競概念機，讓玩家體驗頂級戰鬥畫面。

本次台北電玩展在台獨家代理商英特衛與華碩 ROG 合作，在「無懼競區」中首度展示 PC 版體驗。（Gamebase）

《隻狼：影逝二度/暗影雙死》由《黑暗靈魂》、《血源詛咒》製作人宮崎英高擔綱製作，以日本戰國為主題打造生死相博的世界，玩家扮演的玩家扮演著「獨臂之狼」，一個名譽不再、傷痕累累的忍者，一個從死亡邊緣撿回一命的戰士。為了主子以及挽回榮譽踏上危機伺服的征程。唯一的依靠是自己的忍術義手以及矯健的身手。

遊戲採用開放式的無縫連接地圖，利用鉤索有著自由的攻略路徑。會場提供的版本為公開在各大國際電玩展的「破戒僧」，從不斷死亡的戰鬥中，讓玩家理解本次對手的生命值並不是唯一攻略之道，新增的「體幹值」透過不斷攻擊，可讓對手呈現瞬間破綻，進而使用忍殺終結。

華碩 ROG 特別架設搭載了Intel i9-9900K、ROG主機板、以及ROG STRIX RTX 2080 /2080TI Gaming組成的電競概念機，英特衛為更於現場送出《隻狼》特製海報，而部分參與試玩的幸運玩家全球限定數量的『限量版手提袋』以及『限量T-shirt』。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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