【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 全米奇幸運印記Lucky Mark

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【PS4 KINGDOM HEARTS III】王國之心3今集其中一個極為重要的收集元素，就是米奇老鼠的幸運印記Lucky Mark(幸運のマーク)，在開啟相機功能之後就可以拍攝記錄。以下就提供全90個幸運印記位置：

KH3 幸運印記報酬：

KINGDOM HEARTS III 收集幸運印記 Lucky Mark 的報酬極之豐厚，收集30個時的絲帶在前中期非常有用，之後收集到50個的Wise Ring能增加HP回復手段。而後期65個打後的報酬全都非常實用，更有最強武器Ultima Weapon的素材以及最強的裝飾品米奇胸針ミッキーブローチ(Mickey Brooch)。而且收集幸運印記更是爆機後，打開隱藏追加動畫的條件。

收集次數 報酬
1個 APアップ
3個 メガポーション
5個 エキスパートリング
10個 サンダラレット
15個 ムーンアミュレット
20個 マジックアップ
25個 スターチャーム
30個 リボン (絲帶，加全屬性耐性）
35個 バスターバンド＋
40個 パワーアップ
45個 マスターネックレス
50個 ワイズリング (MP消費變HP回復)
55個 ガードアップ
60個 オリハルリング
65個 コズミックベルト＋ (高防禦及加全耐性)
70個 ロイヤルリボン (皇家絲帶，大幅增加全耐性)
80個 オリハルコン (奧利哈鋼，製作最強武器的素材)
90個 ミッキーブローチ (MP回復30%加速及連續魔法Combo)

大力士 (Olympus) Lucky Mark 12個 （點擊圖文解說）

+8
+7
+6

Twilight Town Lucky Mark 9個 （點擊圖文解說）

+5
+4
+3

反斗奇兵 (Toy Box) Lucky Mark 11個 （點擊圖文解說）

+7
+6
+5

魔髮奇緣 (Kingdom of Corona)Lucky Mark 9個（點擊圖文解說）

+5
+4
+3

怪獸公司 (Monstropolis)Lucky Mark 11個（點擊圖文解說）

+7
+6
+5

冰雪奇緣 (Arendelle)Lucky Mark 11個（點擊圖文解說）

+7
+6
+5

小熊維尼(100 Acre Woods)Lucky Mark 3個（點擊圖文解說）

大英雄聯盟 (San Fransokyo)Lucky Mark 11個（點擊圖文解說）

+7
+6
+5

魔盜王 (The Caribbean)Lucky Mark 13個（點擊圖文解說）

+9
+8
+7
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