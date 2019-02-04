【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 全米奇幸運印記Lucky Mark

撰文：賴浩然
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【PS4 KINGDOM HEARTS III】王國之心3今集其中一個極為重要的收集元素，就是米奇老鼠的幸運印記Lucky Mark(幸運のマーク)，在開啟相機功能之後就可以拍攝記錄。以下就提供全90個幸運印記位置：
KH3 幸運印記報酬：
KINGDOM HEARTS III 收集幸運印記 Lucky Mark 的報酬極之豐厚，收集30個時的絲帶在前中期非常有用，之後收集到50個的Wise Ring能增加HP回復手段。而後期65個打後的報酬全都非常實用，更有最強武器Ultima Weapon的素材以及最強的裝飾品米奇胸針ミッキーブローチ(Mickey Brooch)。而且收集幸運印記更是爆機後，打開隱藏追加動畫的條件。
|收集次數
|報酬
|1個
|APアップ
|3個
|メガポーション
|5個
|エキスパートリング
|10個
|サンダラレット
|15個
|ムーンアミュレット
|20個
|マジックアップ
|25個
|スターチャーム
|30個
|リボン (絲帶，加全屬性耐性）
|35個
|バスターバンド＋
|40個
|パワーアップ
|45個
|マスターネックレス
|50個
|ワイズリング (MP消費變HP回復)
|55個
|ガードアップ
|60個
|オリハルリング
|65個
|コズミックベルト＋ (高防禦及加全耐性)
|70個
|ロイヤルリボン (皇家絲帶，大幅增加全耐性)
|80個
|オリハルコン (奧利哈鋼，製作最強武器的素材)
|90個
|ミッキーブローチ (MP回復30%加速及連續魔法Combo)
大力士 (Olympus) Lucky Mark 12個 （點擊圖文解說）
+8
+7
+6
Twilight Town Lucky Mark 9個 （點擊圖文解說）
+5
+4
+3
反斗奇兵 (Toy Box) Lucky Mark 11個 （點擊圖文解說）
+7
+6
+5
魔髮奇緣 (Kingdom of Corona)Lucky Mark 9個（點擊圖文解說）
+5
+4
+3
怪獸公司 (Monstropolis)Lucky Mark 11個（點擊圖文解說）
+7
+6
+5
冰雪奇緣 (Arendelle)Lucky Mark 11個（點擊圖文解說）
+7
+6
+5
小熊維尼(100 Acre Woods)Lucky Mark 3個（點擊圖文解說）
大英雄聯盟 (San Fransokyo)Lucky Mark 11個（點擊圖文解說）
+7
+6
+5
魔盜王 (The Caribbean)Lucky Mark 13個（點擊圖文解說）
+9
+8
+7
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