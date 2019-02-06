過年最啱玩之Steam遊戲推薦 消磨時間定招呼親戚小朋友都咁fit！

農曆新年有幾日假期當然高興，不過習慣了繁忙的香港人，說不定放假才是最不知道有什麼好做的時候。宅民就為大家整理適合在假期玩的Steam遊戲，雖然用電腦玩Steam算不上Party首選，但Steam依然有不少合家歡好遊戲，加上小朋友大多喜歡玩電腦，用這些遊戲「旁身」來招呼親戚的小朋友非常適合呀。

Human Fall Flat（人類：一敗塗地）

Steam商店頁面

Human Fall Flat是Party Game教典之一，非常適合在派對中在朋友圍觀之下玩或者大家輪流玩。遊戲目的是控制人形「Bob」，運用任何你想到的方法來解開各個puzzle前往一下關，而遊戲稍為遲鈍的操作和人物奇異的肢體動作及物理表現已經非常爆趣，大量黑色幽默對白及場景也令人捧腹。不過最令人欣賞始終是幾乎每個關卡都有多種破解方法，一起思考最天馬行空的過版方式是遊戲最大樂趣。

+ 4 + 3 + 2

Overcooked 2 煮過頭2

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提到多人遊戲又怎能不提Overcooked 2，宅民黨已經多此介紹此遊戲在此就不贅，詳細可參看以下文章。值得一提是Overcooked剛在1月底公開了新情報表示即將有免費更新內容，由影片那帶點中式的音樂和場景來說很可能正是農曆新年主題的更新內容，夠應節！

+ 6 + 5 + 4

Nippon Marathon 日本馬拉松

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「原來跑都可以咁好玩！」Nippon Marathon可以說是「跑Offline」，是由英國獨立遊戲工作室Onion Soup Interactive開發的障礙賽遊戲。製作組在日本不同地區取景，然後按照主題設計各種匪夷所思、佈滿各種奇怪機械和陷阱的瘋狂賽道，如果找齊4個小伙伴一起「賽跑」肯定笑爆咀。

+ 8 + 7 + 6

Puyo Puyo Tetris 俄羅斯魔法氣泡

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有資歷的遊戲玩家都會認識SEGA的經典puzzle遊戲《魔法氣泡》（Puyo Puyo），而這個Puyo Puyo Tetris將魔法氣泡和俄羅斯方塊兩大經典puzzle遊戲合二為一，對戰時玩家可以選擇要用氣泡或是方塊，而攻擊成功後傷害（在對方場中施加的方塊/氣泡）會自動換算。另外也有swap、fusion等多種不同遊戲模式，玩法多變。Puyo Puyo Tetris同時也是十分硬派的電競遊戲，設有Ranking對戰，自問對puzzle很有信心的玩家也可以挑戰一下。而對於老玩家來說再見到魔法氣泡一眾經典角色也是一大魅力呢。

+ 6 + 5 + 4

Lovers In A Dangerous Spacetime 危險時空的戀人

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Lovers In A Dangerous Spacetime（危險時空的戀人）是知名合作射擊遊戲，玩家要控制太空船，救出被綁架的兔子。而太空中有各種敵人、陷阱等阻礙玩家；玩家要齊心協力，在炮台、防護罩、引擎等不同控制台來回奔走，合力控制飛船擊退敵人。遊戲操作簡單，但若要成功過關，反應和默契缺一不可，一位玩家失誤也可能導致gameover，和Overcooked一樣是隻出色的「友情破壞遊戲」呀。

+ 3 + 2

Ultimate Chicken Horse 超級雞馬

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人氣非常高的獨立平台遊戲，除了可愛卡通美術風格外最大特色是玩家可自行佈置關卡的機關，例如在什麼地方放置平台或陷阱等；設置好後所有玩家一同出發，最快到達終點的便是嬴家。如何在爾虞我詐的攻防戰之間如何脫穎而出，成為第一個到達終點的玩家，就考你的反應、技術和心理戰能力了。

+ 4 + 3 + 2

Lethal League Blaze

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介紹了那麼多歡樂向遊戲，可能你會問有沒有什麼本格對打的遊戲推薦呢？這款Lethal League Blaze就適合尋求硬派動作對戰的你。它的系統有點像「大亂鬥」般的橫向格鬥，玩家並不是直接對對手造成傷害，而是要利用場景中的「球」來攻擊對手，像是「格鬥版」的閃避球。遊戲節奏急速，追求刺激的你再適合不過了。

+ 9 + 8 + 7

Panty Party

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派對遊戲不一定要是多人遊戲，一些看人玩比自己玩還要開心的遊戲、又或是無厘頭但又攪笑的單人遊戲也很適合在派對或招呼人的時候玩，這隻由台灣獨立團隊開發的《Panty Party》就是其中之一。簡言之這是一個操作內褲和其他內褲對戰的動作遊戲，年輕一輩相信會玩得很開心，不過遊戲經常出現「內褲」（無誤），家長看見遊戲畫面的話可能會覺得有點奇怪吧。

+ 2

PC Building Simulator

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說到睇人玩一樣開心的遊戲，「模擬器」（Simulator）系列肯定是表表者，由Goat Simulator到較近期的Farming Simulator，開個模擬遊戲都以光怪陸離但又奇趣無比的玩法帶出極高可觀性；新年我們就推薦這個「PC組裝模擬器」PC Building Simulator。玩家可以用它來組裝各種，無限配件之下想要砌出自己的「Dream機」完全不是問題。而遊戲最有趣是不單玩砌機還有任務模式，玩家要為客人組出指定的電腦，你可以做個老實良心店員，也可以開「黑店」收足錢卻給人垃圾零件，黑暗得來十分現實。