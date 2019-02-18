【OZ：The Chronicle】手機版即將上架　預約贈禮＋登場人物介紹

日本Tritone預定於 2019 年上半年在 iOS／Android 等手機平台推出的童話×爽快 3D 動作 RPG《OZ：The Chronicle》（オズ：ザ クロニクル），宣布自即日起正式展開遊戲事前登錄讓玩家們來進行申請預約。

本作為官方繼之前的《OZ Chrono Chronicle》之後所推出的系列最新續作。在這次遊戲中，將再度以世界童話名著《綠野仙蹤》內的「OZ 奧茲」世界做為舞台，玩家們可以透過點擊、滑拉等簡單直覺的操作來施展各種攻擊／迴避動作，或是因應狀況發動各種技能與必殺技，享受爽快砍殺戰鬥的動作樂趣；而遊戲內也針對不擅長動作遊戲的玩家們，加入了自動戰鬥的設計，讓玩家們可以更加輕鬆享受遊戲本身所帶來的豐富趣味性！

另外在遊戲裡，玩家們除了可以透過裝備含有各式各樣童話故事登場人物如酒吞童子、人魚公主、潘朵拉等等力量的「靈魂符文」（ソウルルーン）來提升能力或是獲得各種技能效果（最多可裝備五個），藉此來打造自己最適合的戰鬥風格之外，遊戲中也將會收錄「髮型／髮飾／臉／服裝／靴子／飾品／武器」等七個部位讓玩家們自由換裝打扮，而且不同服裝也都會有不同的狀態加成．技能效果，也讓遊戲的趣味性與戰略性更加提升！

至於在本作自即日起正式展開的預約註冊方面，官方同樣將會視預約玩家人數贈送不同數量的轉蛋通貨「水晶」（クリスタル）作為特典贈品，玩家們不妨現在就趕快來申請預約，好在遊戲推出後能有大量水晶挑戰轉蛋讓自己戰力更加提升！

《OZ：The Chronicle》事前預約將獲贈大量水晶。（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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