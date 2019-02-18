PIXAR發起「SparkShorts 」計劃　打造多部短篇實驗動畫探索可能

【PIXAR發起「SparkShorts 」計劃】為了強化自身的能力，許多藝術創作者往往會設立各式各樣的挑戰，嘗試找到其他新的創作靈感或是突破口，讓自身的創作技巧變得更加熟練。而即便是相當成功的動畫工作室也會做這類行的嘗試，最為近期的例子便是PIXAR動畫工作室。

SparkShorts是個PIXAR動畫工作室於近期發起的創作計劃，官方將其比喻為工作室內部的獨立動畫創作活動，給予各個團隊6個月的工作時間和些許的預算來製作動畫，並藉此讓成員嘗試去呈現自己想打造的故事，讓他們探討新的故事創作思維以及動畫製作技術並打造各式各樣的實驗性動畫。該項計劃進行至今已釋出了「Smash and Grab」以及「Purl」兩部作品，兩部都在網路上獲得了相當正面的評價。

就SparkShorts的官方介紹來看，該像創作計劃預計釋出6部作品，除了「Smash and Grab」以及「Purl」之外還有「Kitbull」、「Float」、「Loop」與「Wind」將於近期推出，其中「Kitbull」以確立將會於2月19號於官方頻道釋出，玩家若對於這些作品或是它們的幕後花絮有興趣，也可關注Disney.Pixar來持續追蹤或是查看其他相關內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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