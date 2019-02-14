【反斗奇兵】「巴斯光年」開腔支持拍第五集　遭網友反對：夠喇！

《反斗奇兵4》（Toy Story 4）由籌備至今經歷一波三折，先有兩名電影編劇在前年年底因與Pixar在創作上出現分歧，而突然離任；之後在去年6月初，聲演「牧羊女」的Annie Potts再放風，指Pixar丟棄了第四集的3／4原創劇本，遂令電影一再延後。如今終於一洗頹風，電影已經完成配音，並將在今年夏天上映。 可是電影仍有約5個月才正式上映，「巴斯光年」添艾倫（Tim Allen）率先表態支持開拍第五集，但奈何他的好友「胡迪」湯漢斯（Tom Hanks）卻持相反意見。

添艾倫（左一）巴斯光年（左二）、胡迪（右二）、湯漢斯（右一）在2010年時，出席《反斗奇兵3》首映活動。（Getty Image）

《反斗奇兵3》在2010年上映，當時不少影迷都認為是一個不錯的句號。所以，當宣布開拍《反斗奇兵4》時，確實讓不少人感到驚訝。如今《反斗奇兵》系列電影已經跳過慣常的三部曲計劃，這或意味著影迷可以看到更多《反斗奇兵》的電影。而日前「巴斯光年」添艾倫與好友「胡迪」湯漢斯茶敍，兩人竟談到《反斗奇兵5》會否開拍，可是兩位主演對此卻持不同意見。

不少網民認為《反斗奇兵》系列電影結局應停留在《反斗奇兵3》。（《反斗奇兵3》劇照）

添艾倫日前接受《Entertainment Tonight》訪問時談及與湯漢斯茶敍的事情，並表示他已經準備好拍攝《反斗奇兵5》，可是其好拍檔卻看淡此事：「我跟他（湯漢斯）已經為《反斗奇兵》配音超過20年，電影對我們及家庭的生活產生了影響。」他續表示：「我認為這就像《哈利波特》，當你進入第四集，你就通過了三部曲，所以我看不出迪士尼及Pixar不這樣做的理由。如果你問我，我會說開拍第五集。」但他續指出：「湯漢斯卻不認同這做法。」

「巴斯光年」添艾倫接受《Entertainment Tonight》訪問時表示支持開拍《反斗奇兵5》。（網上擷圖）

添艾倫此番話，或者令部份影迷抒懷。因為當時網上有傳聞指出《反斗奇兵4》將會是「巴斯光年」與「胡迪」的最後時光。而且，在去年9月，添艾倫還表示最後一幕催淚得難以配音。可是不少網友卻不認同添艾倫的意見，有人指出該系列應該早停在《反斗奇兵3》，也有表示《反斗奇兵4》結束也不為過。而亦有影迷表示，第五集可以出現，但至少要有新角色加盟。

《反斗奇兵5》雖然未知會否開拍 但網友率先表態反對

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《反斗奇兵4》將在今個夏天上映，未知會否胡迪及巴斯光年最後一次合作機會。（《反斗奇兵4》劇照）

雖然《反斗奇兵》系列電影的未來仍然未確定，而那個角色會繼續參與及退出仍是未知數。套用今年上映的《反斗奇兵4》，或者他們仍能在往後的道路上遇到，如「胡迪」相隔兩集後，終再與「牧羊女」重聚。