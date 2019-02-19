AnimeJapan2019即將舉辦！48場人氣作活動公開

【Anime Japan 2019】3 月 23 到 26 日開展的「Anime Japan 2019」活動，這次將許多人氣作品的舞台活動集合起來稱作「AJ "ROCK" STAGE」，分為四個子舞台，共 48 個節目全數發表。

3 月 23 到 26 日於東京Zepp DiverCity展開的「Anime Japan 2019」活動，將許多人氣作品的舞台活動集合起來稱作「AJ "ROCK" STAGE」，分為四個子舞台「ROSE RED」、「OASIS GREEN」、「COBALT BLUE」、「KILLER PINK」，共 48 個節目全數發表，每天都有讓人目不暇給的聲優Talkshow、表演節目輪番登台，包括《進擊的巨人》、《關於我轉生成史萊姆那檔事》、《Re：從零開始的異世界生活》、《小魔女DoReMi》、《Fate/Grand Order》以及「Animelo Summer 2019」等，要帶給大家作品及活動的最新消息和幕後秘辛！

（gamebase）

前夜祭「AJ Night 2019」在東京 Zepp DiverCity 舉行，請到多位知名 DJ、表演者，從前一天晚上就為「Anime Japan 2019」熱場，包括 DJ 和、StarLight 九九組、halca 等，陣容堅強的表演活動同樣不能錯過！

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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