Inside Xbox將於13日播出　含《One Piece尋秘世界》等最新消息！

台灣Microsoft日前（8日）釋出Xbox專屬節目「Inside Xbox」最新一季資訊。本季節目第2集將於台灣時間3月13日上午 5 點（太平洋時間3月12日下午 2 點）於所有Xbox線上平台直播，預計內容有《最後一戰：士官長合輯》、《DayZ》、《航海王尋秘世界》（海賊王）及最新Xbox Game Pass陣容。想了解第一手最新Xbox訊息，敬請鎖定節目！

《最後一戰：士官長合輯》（Halo：The Master Chief Collection）於2014年11月11日在Xbox One平台推出。本作包含了系列作第一款《最後一戰：戰鬥進化》的周年紀念版、《最後一戰2》的高畫質重製版、《最後一戰3》和《最後一戰4》，以士官長為主角的收錄四作為本合輯。本合輯除含有遊戲本身的內容，也包含每作的多人模式以及附加內容。透過Xbox One主機的強化提升，作品得以在4K UHD與60FPS的環境下體驗。

第二集Inside Xbox預計在太平洋時間3月12日下午2點播出（gamebase）

《DayZ》則是由Bohemia lnteractive開發的殭屍生存遊戲，於2018年12月14日推出1.0版本。玩家必須想方設法在充滿喪屍的世界存活下來。靠著一開始僅有的簡單衣物、手電筒與電池，在廣達225平方公里的遊戲世界裡探索、求生。搜尋沿途的民宅、穀倉與公寓等，拾取求生的基本物資。同時還須注意來自喪屍或其他真實玩家的威脅。

本集節目中也將討論《DayZ》（gamebase）

《航海王尋秘世界》（One Piece World Seeker）是由BANDAI NAMCO Entertainment發行，預計於3月14日登上Xbox One平台。為紀念人氣動漫作品《航海王》問世20 周年所推出的遊戲。以幅員遼闊、富含自然資源與文化底蘊的神祕島嶼「監獄島」為舞台。玩家將化身為主角「魯夫（路飛）」，造訪曾被稱為「寶石島」的美麗島嶼，涉入兩大派系的衝突並揭開島上神祕的謎團。

本集討論內容包括《航海王尋秘世界》（gamebase）

可觀看節目的Xbox官方渠道：Mixer、Youtube、Facebook、Instagram、Twitter與Twitch。節目目前僅有英文發音，未提供繁體中文字幕。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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