Apex Legends 10大武器排名　Top 1神武器新手經常忽略？

《Apex Legends》成為玩家食雞新寵，除了各個角色都有專屬的能力、遊戲節奏爽快，更重要是免費下載，因而吸引了很多玩家入場。《Apex Legends》暫收錄 20 把槍械和三款投擲武器，筆者將介紹 Top10 排名，看到這些槍帶上就是食雞第一步了。

No.10 哈博克（HAVOC）／獵獸（Prowler）

哈博克是最新加入的能量子彈的步槍，更新後地圖上更容易找到能量子槍，使這系列的槍械能派上用場。彈匣：25、打頭：36、打身：18，數字上非常出色，不過有0.5秒的預熱才能打出子彈，那正是它排在第 10 位，以及和獵獸放一起的原因。

No.10 哈博克（HAVOC）（《Apex Legends》遊戲截圖）

獵獸（Prowler）（《Apex Legends》遊戲截圖）

獵獸，唯一使用重型子槍的衝鋒槍，彈匣：20﹑打頭：21﹑打身：14，傷害的確比其他的衝鋒槍出色，不過獵獸是三連發的衝鋒槍，每三發會有等頓，在各種距離對槍都略有不足。因此，哈博克和獵獸都是需要安裝配件的槍械，分別配上渦輪增壓或選射配件後，就能消除預熱和三連射的缺陷。算上找到渦輪增壓或選射配件的難度後，把這兩把槍並列第十。

No.9 G7 斥候（G7 Scout）（《Apex Legends》遊戲截圖）

No.9 G7 斥候（G7 Scout）

使用輕型子彈的狙擊槍，亦是《Apex Legends》唯一的連狙，彈匣：10、打頭：60、打身：30。由於是連狙的關係，G7 斥候大多被當作步槍和狙擊槍兩用，主要在中、遠距離發揮效果。不過《Apex Legends》的角色移動力太高，場地也不大，因此打頭也只有 60 傷害的 G7 斥候在遠距離其實性能不算好，但連續單點的容錯率高，中距離定點壓制就能發揮作用。

No.8 平行步槍（VK-47 Flatline）（《Apex Legends》遊戲截圖）

No.8 平行步槍（VK-47 Flatline）

平行步槍算是《Apex Legends》中，頗出色的過渡槍，使用重型子彈，彈匣：20、打頭：32、打身：16。住距離泛用的全自動突擊步槍，垂直後座力低容易保持槍線，不過水平後座力大，連發時需要用水平壓槍。32打頭傷害，比其他容易在地圖找到的槍為高，因此玩家可以用來作過渡。

No.7 R-99（《Apex Legends》遊戲截圖）

No.7 R-99

有不少玩家都喜歡使用全自動的槍，而R-99可說是《Apex Legends》中有著最變態近戰傷害的衝鋒槍。使用輕型子彈，彈匣：18﹑打頭：18﹑打身：12。R-99 有著《Apex Legends》最快的射速（850 RPM），18發子彈在 1 秒內就射完。不過快射速也是 R-99 的缺點，如果玩家未能第一時間對準敵人，由開槍到重新和瞄星指向敵人的空隙內，18發的子彈已經打完。因此，R-99 比較依賴高級的彈匣配件，30發的 R-99 根本是近戰最出色的槍（在不習慣使用霰彈槍的前提下）。

No.6 R-301（《Apex Legends》遊戲截圖）

No.6 R-301

唯一使用輕型子彈的全自動突擊步槍，彈匣：18﹑打頭：28﹑打身：14。與同系統的槍械比較，R-301 的傷害是最低的，不過有著超低的後座力，連發間也非常穩定，對新手來說是最容易壓槍的一把。同時，R-301 的泛用度高，在《Apex Legends》最主要的中﹑近距離都有出色的效能，輕型子彈也容易在地圖上拎到，因此 R-301 常成為玩家主武器的不二之選。

No.5 噴火槍（M600 Spitfire）（《Apex Legends》遊戲截圖）

No.5 噴火槍（M600 Spitfire）

《Apex Legends》彈匣最大的一把槍械，基礎彈匣：35﹑打頭：40﹑打身：20，彈匣最大能擴充至 60 發。簡單來說，這是一把以彈數作火力壓制的槍。噴火槍在對拼時的優勢最為明顯，對方沒子彈要換槍或上彈時，這個空隙就是噴火槍乘虛而入好機會。同時，最大 60 發的彈數優勢，也代表著容錯率高。不過，玩家要小心彈數的控制，不要以為大火力就可以浪費子彈，因為《Apex Legends》的後期很多時會出現缺乏子彈的情況，特殊是多隊同時打 End Game 戰的埸合。

No.4 獒犬霰彈槍（Mastiff）（《Apex Legends》遊戲截圖）

克萊博（《Apex Legends》遊戲截圖）

No.4 獒犬霰彈槍（Mastiff）／克萊博（Kraber .50-cal Sniper）

這兩把同是《Apex Legends》唯二的空投槍，也分別是霰彈槍及狙擊槍中最強的一把。只把它們放在第四位的原因是，兩者都只能專屬子彈，對於持續戰非常不利。獒犬霰彈槍彈匣：4﹑打頭：288﹑打身：144，一字型的彈道每發 8 粒子彈，每粒子彈 18 點傷害。近距離的腰射也能打中 5-7 發，射速也比和平使者快，因此約兩槍就能射倒敵人。而克萊博彈匣：4﹑打頭：250﹑打身：125，玩家使用這把槍時才能真正感覺到何為狙擊槍，自帶 6-8 倍鏡，在遠距離爆頭一槍就能打倒敵人。如果在空投見到這兩把神器，強烈建議玩家使用。

No.3 小幫手（Wingman）（《Apex Legends》遊戲截圖）

No.3 小幫手（Wingman）

小幫手是《Apex Legends》中的標誌性武器，作為單發手槍，小幫手卻在中﹑遠距離非常出色，而且彈道穩定，甚至比狙擊槍在同一距離強。彈匣：6﹑打頭：90﹑打身：45，傷害非常驚人，單發間的後座和間距低，不少高手都視小幫手為主力槍。不過，經過多次更新後，小幫手在地圖上的出現率下降，而且「穿顱者」配件的爆頭傷害由 2.5 改為 2.25，小幫手的威力不及當初，但這仍不足以令小幫手的地位下降太多。

No.2 和平使者（Pearcekeeper）（《Apex Legends》遊戲截圖）

No.2 和平使者（Pearcekeeper）

近距離最強的槍械沒有之一，彈匣：6﹑打頭：165﹑打身：110，和平使者一發可射出 11 粒子彈，而且彈道集中，近距離 11 粒全中也不是問題。只要兩發就可以穩定打倒敵人，這就是和平使者能成為第二名的原因。而且加上「集束器」後更可以儲力集中同一位置，一發射出 11 粒子彈，和平使者絕對是近戰的首選。

有三種不同的投擲武器可以選擇（《Apex Legends》遊戲截圖）

No.1 投擲武器（Grenade）

筆者把投擲武器排在第一位，原因是投擲武器真的很強，但有很多玩家會忽略。在執裝的過程中，部份玩家會把投擲武器扔掉，換在空位帶上更多的子彈，或者是藥包﹑電池。其實這是很沒策略的行為，小藥包﹑小電池其實只有一套就足夠，加上一套大藥包﹑大電池已經能在一至兩次的團體戰中使用，反而投擲武器是再多也不夠。投擲武器分別有：電弧星﹑破片手榴彈﹑鋁熱劑手榴彈，三者都有著傷害和限制敵人的功能。由於《Apex Legends》基本上沒有一發致死的武器，大都會出現兩隊對槍的時候，那投擲武器就是最好的先手攻擊。

鋁熱劑手榴彈可在平地上製造出一條持續燃燒的火牆，有效阻礙屋內的敵人移動。破片手榴彈爆炸傷害 100﹑衝擊傷害 10，同樣也是用來攻擊屋內和掩體後的敵人最好的武器。電弧星則是最強的投擲武器，不只能造成 70 傷害，更可以使敵人暈眩（畫面模糊）。《Apex Legends》的房屋大多有空隙讓投擲武器穿過，加上有清晰的拋物線，使投擲武器在不同的戰埸上也能發揮出色效果。

第一賽季（《Apex Legends》遊戲截圖）

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第一賽季登埸

《Apex Legends》終於更新了第一賽季，玩家可以進行排名遊戲，換言之玩家的賽局將按實力分隔開來。第一賽季同時更新了新角色－辛烷，用血液換取興奮劑，大大提升移動速度。大絕能放出發射平台，一躍到建築物的最高處，以高空攻勢進行突襲。玩家也能購買第一季戰鬥通行證，從遊戲中得到更多的道具獎勵，在 100 級時更可以得到帥氣十足的哈博克傳說造型－銀色風暴（Sliver Storm），在戰埸上霸氣盡現。