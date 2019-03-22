《DEAD OR ALIVE Xtreme 沙灘排球 3》正式發售！

【DEAD OR ALIVE Xtreme 沙灘排球 3】台灣光榮特庫摩宣布，度假遊戲《DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Scarlet》（Nintendo Switch／PS4）正式發售。 本作為「DOAX3」系列第 3 彈作品，除了前作登場的 9 名女孩之外，來自日本 PC 遊戲 《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》（DMM GAMES）的原創角色「海咲」與「DOA」系列的「麗鳳」於本作中新登場。

結合了「DOAX」系列中玩家熟知的柔膚引擎以及 Nintendo Switch的 HD 振動效果的「柔嫩護膚 4D」也於本作中實裝，更參考了過去玩家所提出的意見及建議，在提升島主等級與累積札克幣方面調整了難易度，為追求「更加舒適」、「更加容易遊玩」的遊玩體驗進行改良。

此外，日本時間3 月 26 日（二） 21：00 將播出《DOAXVV》官方生放送「島主大集合！充滿女神維納斯的春假」。生放送中來賓將實際遊玩本作的 Switch 版本，還有介紹新功能「柔嫩護膚 4D 」的「女神維納斯柔膚體驗會」單元。另外本作於今日起至 4 月 2 日（二）兩週內，推出度假結束時可獲得 3 倍經驗值的活動，歡迎玩家們多加利用。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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