《DEAD OR ALIVE Xtreme 沙灘排球 3》正式發售！

【DEAD OR ALIVE Xtreme 沙灘排球 3】台灣光榮特庫摩宣布,度假遊戲《DEAD OR ALIVE Xtreme 3 Scarlet》(Nintendo Switch/PS4)正式發售。 本作為「DOAX3」系列第 3 彈作品,除了前作登場的 9 名女孩之外,來自日本 PC 遊戲 《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》(DMM GAMES)的原創角色「海咲」與「DOA」系列的「麗鳳」於本作中新登場。